Durante un concerto ai Magazzini Generali di Milano, il cantante ha condiviso alcune riflessioni sulla sua carriera e sul rapporto con i consigli ricevuti, sottolineando di non essere mai stato aperto a suggerimenti. Ha commentato anche il cambiamento nel panorama musicale, passando da un’epoca di vergogna a una più orientata alle svolte rapide. Ha poi espresso sorpresa per aver eseguito due concerti in un anno nella stessa città, dopo aver passato cinque anni a guardare il soffitto.

“Non mi sembra vero di aver fatto due concerti in un anno, a Milano, dopo che ne ho passati cinque a guardare il soffitto”, ha detto Briga durante il suo live ai Magazzini Generali di ieri sera, lunedì 4 maggio. La data meneghina ha chiuso il suo “ Sentimenti Club Tour”, iniziato nel 2025. Il cantautore romano è salito sul palco attorno alle 22:00, preceduto da tre opening act di artisti emergenti: Cecilia’s, Syria e Druido. Lo show è stato articolato in momenti diversi: una prima parte rock, ricca di assoli strumentali. Poi spazio al rap, che ha reso omaggio alle origini dell’artista ed ha riproposto le hit che più lo hanno reso celebre. “Non vi abituate mai a vedere la gente con le sequenze (le basi preregistrate, ndr), che non suona”, ha raccomandato Briga dopo aver cantato “Benvenuta”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Amici è stata la prima cosa che ho portato a termine nella mia vita. Mai stato pronto ad accettare consigli. Oggi c’è molto arrivismo: siamo passati dalla civiltà della vergogna a quella della svolta. Un macello”: Briga live a Milano

Multi SubHe Thinks He's Weak. The Gods Are Begging to Serve Him.

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