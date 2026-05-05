Amici del Carmo | nuovo direttivo per la baita di Loano

L’associazione Amici del Carmo ha annunciato la nomina del nuovo direttivo responsabile della gestione della baita di Loano. I membri del nuovo team sono stati eletti nelle ultime settimane e si occuperanno di coordinare le attività e le manutenzioni del complesso. La gestione della baita coinvolge anche il coordinamento dei lavori in corso e le decisioni riguardanti il futuro della struttura.

? Cosa scoprirai Chi sono i nuovi responsabili che guideranno l'associazione?. Come verrà gestito il complesso cantiere della baita del Carmo?. Quali competenze specifiche hanno spinto alla scelta del nuovo direttivo?. Perché la ristrutturazione della baita è vitale per il borgo di Loano?.? In Breve Vice Paolo Guerra, segretario Massimo Anselmo e tesoriere Roberto Sattanino gestiranno il direttivo.. Consiglieri Isella, Bosio, Gotti, Orso e Ravotti affiancano il nuovo vertice associativo.. Probiviri Zunino, Calcagno e De Francesco garantiscono trasparenza e vigilanza sulla gestione.. Ristrutturazione baita del Carmo mira a preservare tradizioni e vita sociale di Loano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Amici del Carmo: nuovo direttivo per la baita di Loano Notizie correlate “Amici del Cuore“, nuovo direttivoL’associazione “Amici del Cuore” di Lucca, con sede in via dei Pubblici Macelli, 101, è attiva da oltre quaranta anni sul territorio lucchese e... Nuovo corso per la Madonna del Pianto: ecco il nuovo direttivoLa gestione della Confraternita Madonna del Pianto ha un nuovo volto, dopo l’assemblea che si è conclusa nella giornata di ieri con la definizione... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Loano, eletto il nuovo direttivo dell’associazione Amici del Carmo; Piscina Zanelli di Savona, il sindaco Russo: Ultimo pezzo di pavimentazione per chiudere l'intervento; Loano: segretario comunale in pensione. 2 / Il sindaco diffamato ritira la querela. 3 / Città viva e dinamica? Un nuovo kebab; Piano spiagge di Spotorno, Vaccarezza si appella al prefetto e all’Anac con un esposto. Loano, Andrea Calcagno eletto presidente dell’associazione Amici del CarmoLoano, Andrea Calcagno eletto presidente dell’associazione Amici del Carmo ... msn.com Loano, eletto il nuovo direttivo dell’associazione Amici del CarmoLoano, eletto il nuovo direttivo dell’associazione Amici del Carmo ... msn.com Amici del Carmo di Loano, eletto il nuovo direttivo - facebook.com facebook