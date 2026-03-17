Amici del Cuore nuovo direttivo

L’associazione “Amici del Cuore” di Lucca, con sede in via dei Pubblici Macelli 101, ha recentemente nominato un nuovo direttivo. La struttura si occupa di iniziative legate alla salute e al benessere, coinvolgendo volontari e cittadini in attività di sensibilizzazione e supporto. La presentazione ufficiale del nuovo organismo è avvenuta durante un incontro pubblico tenutosi nella sede dell’associazione.

L’associazione “Amici del Cuore” di Lucca, con sede in via dei Pubblici Macelli, 101, è attiva da oltre quaranta anni sul territorio lucchese e persegue la primaria finalità di contribuire alla tutela della salute, con particolare riguardo alle persone in situazione di vulnerabilità, attraverso iniziative di prevenzione sanitaria, informazione medica, divulgazione scientifica, avvalendosi di propri volontari. L’assemblea dell’associazione lo scorso 31 gennaio ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo, formato dai seguenti componenti: professoressa Donatella Buonriposi, avvocato Silvana Giambastiani, professor Alessandro Gringeri, professor Mario Morroni, signora Pina Romani, dottor Adriano Scarmozzino, dottor Gaetano Scognamiglio, monsignor Fausto Tardelli, signor. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Amici del Cuore“, nuovo direttivo Articoli correlati ”Viaggiare in salute!”. Il nuovo progetto degli Amici del CuoreC’è chi va in vacanza con gli amici, in Erasmus o decide di trasferirsi altrove: molti giovani prendono voli e ‘migrano’ lontano, spesso... Leggi anche: Panathlon Club, Antonella Attanasio eletta presidente per il nuovo biennio: tutti i nomi del nuovo direttivo Buon Anno dall'ICBD Approfondimenti e contenuti su Amici del Cuore nuovo direttivo Discussioni sull' argomento Ipertensione: noci e legumi sono gli amici del cuore; Amici del Cuore, nuovo direttivo; Gli Amici del Cuore donano un defibrillatore per la palestra del Kontovel; Con certe persone non devi spiegare niente: gli amici del cuore hanno i cervelli sincronizzati (letteralmente). Viaggiare in salute!. Il nuovo progetto degli Amici del CuoreC’è chi va in vacanza con gli amici, in Erasmus o decide di trasferirsi altrove: molti giovani prendono voli e ‘migrano’ lontano, spesso inconsapevoli dei rischi sanitari. Da qui la scelta degli Amici ... lanazione.it Amici del Cuore Colonnella - facebook.com facebook Fissa in tana tra gli amici del cuore. #marellagiovannelli #workinprogress #studio #olbia #sardegna x.com