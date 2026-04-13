Nuovo corso per la Madonna del Pianto | ecco il nuovo direttivo

Dopo l’assemblea svoltasi ieri, la Confraternita Madonna del Pianto ha annunciato la nomina di un nuovo direttivo. La riunione ha portato alla definizione dei ruoli all’interno dell’associazione, segnando un cambiamento nella gestione dell’organizzazione. La decisione riguarda la composizione del nuovo team che guiderà l’ente nei prossimi mesi. I dettagli sui nomi e le funzioni dei nuovi membri non sono stati ancora diffusi pubblicamente.

La gestione della Confraternita Madonna del Pianto ha un nuovo volto, dopo l’assemblea che si è conclusa nella giornata di ieri con la definizione dei nuovi ruoli associativi. Il rinnovo delle cariche segna un passaggio fondamentale per l’organizzazione, che punta a mantenere saldo il legame con le proprie radici pur avviandosi verso una nuova fase operativa. Il nuovo assetto decisionale vede Vincenzo Ramini assumere la guida nel ruolo di priore, affiancato da Luigi Rocchi che ricoprirà la carica di vicepriore. Per quanto riguarda la gestione amministrativa e logistica, Francesco Palazzani è stato nominato segretario, mentre Giuliano Luzi assumerà le responsabilità di provveditore.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuovo corso per la Madonna del Pianto: ecco il nuovo direttivo Inizia il nuovo corso del Centro studi Leonardo Melandri: rinnovati consiglio direttivo e comitato scientificoIl centro studi continua così a rafforzare il proprio ruolo di promotore di studi, ricerche e iniziative culturali a servizio del progresso civile e... Bigenitorialità, ecco i nomi del nuovo direttivo: in cantiere il progetto “Sos Casa”Prende forma l’organizzazione del Comitato per la difesa della bigenitorialità, che nella sua prima assemblea ha eletto il direttivo chiamato a...