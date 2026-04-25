Elena D’Amario e Amadeus esagerati Lorenzo e Gard ancora poco unici Riccardo in ripresa | pagelle Serale Amici 25 aprile

Nella puntata del 25 aprile del Serale di Amici, condotto da Maria De Filippi su Canale 5, sono stati assegnati i voti ai concorrenti in vista della finale di prossima settimana. Elena D’Amario e Amadeus sono stati giudicati esagerati nelle loro interpretazioni, mentre Lorenzo e Gard sono stati definiti ancora poco unici nelle esibizioni. Riccardo, invece, sembra essere in fase di ripresa, con miglioramenti nelle performance rispetto alle settimane precedenti.

Roma, 25 aprile 2026 - Manca meno di un mese alla finale di Amici 25. Ecco le pagelle della puntata di sabato 25 aprile del Serale del talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. I giudici: voto La vogliamo piantare? Gigi D’Alessio è l’unico ad animare il dibattito. Amadeus ed Elena D’Amario continuano nel solco del loro stucchevole buonismo che fa soltanto il male dei concorrenti. Se tutti sono bravissimi, incredibili, pazzeschi, emozionanti, stupendi, meravigliosi e talentuosi, come mai già dopo pochi mesi dalla fine del talent show alcuni vengono dimenticati da pubblico e addetti ai lavori? Possiamo evitare di illudere questi ragazzi? Molto meglio risultare impopolari con i giudizi al Serale che gonfiare immotivatamente l’ego di ragazzi fragili già per natura.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Elena D’Amario e Amadeus esagerati, Lorenzo e Gard ancora poco unici, Riccardo in ripresa: pagelle Serale Amici 25 aprile Notizie correlate Pagelle Amici 25 Serale: D’Amario e Amadeus esagerati, Plasma stona e snobba il canto. Angie, Emiliano ed Elena meritano il podioRoma, 4 aprile 2026 - Ecco le pagelle della terza puntata del Serale di Amici 25, quella andata in onda su Canale 5 sabato 4 aprile. Pagelle Serale Amici 25: Riccardo tremolante, Gard e Lorenzo uguali a tanti. Elena, Angie ed Emiliano sul podioRoma, 18 aprile 2026 - Ecco le pagelle della puntata di Serale di Amici 25 di sabato 18 aprile. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Elena D'Amario ad Amici 2026 con l'abito di piume: chi ha vestito la ballerina nella quinta puntata; Amici 25 Serale, anticipazioni: la 'vendetta' di Nicolò Filippucci, lite furiosa tra prof e tre big tremano. Chi viene eliminato; Amici 25, anticipazioni sesta puntata del serale: tre allievi al ballottaggio; Serale Amici 2026, anticipazioni 25 aprile: una sola eliminazione!. Amici 25, Maria lascia lo studio: caos dopo la decisione di Elena D’AmarioDoveva essere un’eliminazione diretta, la prima di questo serale di Amici di Maria De Filippi, ma si è trasformata in uno dei momenti più tesi e imprevedibili di ... ilmattino.it Elena D’Amario e Amadeus esagerati, Lorenzo e Gard ancora poco unici, Riccardo in ripresa: pagelle serale Amici 25 aprileFra i ballerini, stellari come di consueto anche nella sesta puntata sono stati Emiliano e Nicola ... msn.com Amici 25, Serale 2026: tutte le novità della puntata del 25 aprile Stasera alle 21.40 su Canale 5 torna il Serale di Amici 25 con tante emozioni e una nuova eliminazione. I giudici di questa edizione sono Amadeus, Gigi D’Alessio, Elena D’Amario e il giurato s - facebook.com facebook Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) / Posts / X x.com