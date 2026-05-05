Amianto in Sardegna | 255 morti quest’anno il rischio nelle case

Quest’anno in Sardegna sono morte 255 persone a causa di malattie legate all’amianto. La presenza di questo materiale è ancora diffusa nelle abitazioni della provincia di Oristano, dove si trovano vecchi manufatti che rappresentano un rischio per la salute. Alcune scuole della zona ospitano ancora strutture contenenti amianto, nonostante siano passati molti decenni dalla loro costruzione. La questione riguarda sia le case private che gli edifici pubblici.

? Cosa scoprirai Dove si nasconde l'amianto nelle abitazioni della provincia di Oristano?. Quali scuole ospitano ancora manufatti pericolosi nonostante i decenni trascorsi?. Come influiscono le vecchie condotte idriche sulla salute dei cittadini?. Perché la bonifica dell'Istituto Grazia Deledda è ferma da vent'anni?.? In Breve 70% delle abitazioni sarde contiene ancora manufatti con fibre di amianto.. Rischio presente in 56 istituti scolastici e 9.000 chilometri di condotte.. Bonifica attesa da vent'anni per l'Istituto Grazia Deledda di Oristano.. Progetto Amianto Zero coinvolge l'Istituto industriale Othoca per la prevenzione.. Giampaolo Lilliu ha denunciato stamattina a Oristano che 42 persone nella provincia sono morte per l’amianto, portando il bilancio dei decessi in Sardegna a 255 quest’anno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Amianto in Sardegna: 255 morti quest’anno, il rischio nelle case Notizie correlate Amianto, l’ombra silenziosa: 7mila morti l’anno e la lotta per la salute? Cosa sapere In Italia 7mila persone muoiono ogni anno per l'amianto secondo l'Osservatorio Nazionale. Furti nelle case, a Viterbo e provincia quasi 900 in un anno?Il numero dei furti nelle case della provincia di Viterbo si attesta su livelli che richiedono attenzione, in un contesto regionale che vede il...