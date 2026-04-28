In Italia, circa 7.000 persone perdono la vita ogni anno a causa dell’esposizione all’amianto, secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale. Questa sostanza, utilizzata in passato in numerosi settori industriali, rappresenta ancora un rischio per la salute pubblica. La presenza di materiali contenenti amianto in molte strutture pubbliche e private ha portato a un continuo dibattito sulle misure di sicurezza e sulla bonifica degli edifici.

? Cosa sapere In Italia 7mila persone muoiono ogni anno per l'amianto secondo l'Osservatorio Nazionale.. Tra il 1995 e il 2025 il Friuli Venezia Giulia registra 1.702 casi di mesotelioma.. Il 28 aprile 2026 segna un doppio appuntamento di riflessione civile tra la celebrazione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e la commemorazione delle vittime dell’amianto, con eventi previsti a Staranzano e Monfalcone per onorare chi ha sofferto le conseguenze di questa sostanza. Mentre l’Italia si prepara ad accogliere la Festa dei lavoratori, il calendario sociale odierno pone l’accento su una ferita che non si rimargina: la tutela della dignità umana in ambienti salubri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Amianto, l’ombra silenziosa: 7mila morti l’anno e la lotta per la salute

Notizie correlate

Leggi anche: Amianto – L’emergenza non fa rumore ma uccide ancora 7mila persone l’anno. L’Osservatorio Nazionale: “Crisi sanitaria”

La strage silenziosa alla Fincantieri con la morte di 10 operai: "Uccisi dall'amianto, condannati due ex dirigenti"La morte di 10 operai e le gravissime patologie che avevano colpito altri cinque, ammalati di asbestosi a seguito del contatto con l'amianto durante...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Giornata Mondiale per le vittime dell’amianto 2026: memoria e prevenzione di una strage silenziosaRiconosciamo il 28 aprile 2026 con riflessioni e azioni per la Giornata Mondiale per le vittime dell’amianto e la prevenzione. In questo articolo esploreremo il ... Leggi tutto ... msn.com

Amianto, a che punto è l'Italia con le bonifiche?In Italia 10mila nuovi malati e 7mila morti ogni anno. Giornata mondiale delle vittime dell'amianto: le bonifiche nel nostro Paese procedono a rilento ... corriere.it