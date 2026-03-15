Furti nelle case a Viterbo e provincia quasi 900 in un anno

Nell'ultimo anno, nella provincia di Viterbo si sono verificati quasi 900 furti nelle abitazioni. Questo dato evidenzia un aumento delle segnalazioni di furto rispetto ai periodi precedenti. La situazione si inserisce in un quadro regionale in cui il Lazio si piazza agli ultimi posti per sicurezza domestica. La statistica indica una presenza significativa di episodi di scasso nelle case della zona.

?Il numero dei furti nelle case della provincia di Viterbo si attesta su livelli che richiedono attenzione, in un contesto regionale che vede il Lazio all'ultimo posto per indice di sicurezza domestica. I dati emergono dall'ultima analisi dell'osservatorio sulla sicurezza della casa Censis-Verisure, realizzata in collaborazione con il servizio analisi criminale del dipartimento della Pubblica sicurezza del ministero dell'Interno.?La provincia di Viterbo ha registrato nel 2024 886 episodi di furto in abitazione denunciati presso le forze dell'ordine. Questo dato si traduce in un tasso di 28,8 furti ogni 10mila abitanti, una cifra che rispecchia esattamente la media regionale del Lazio e fotografa una pressione costante della microcriminalità sul territorio della Tuscia. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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