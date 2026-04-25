Pulizia a Maddalusa studenti Erasmus raccolgono rifiuti e rilanciano l’impegno per l’ambiente

Studenti provenienti da vari paesi europei hanno partecipato a un’attività di raccolta rifiuti sulla spiaggia di Maddalusa. L’intervento, promosso dall’associazione Mareamico, si inserisce in un progetto continuativo di pulizia della zona, che ha già visto coinvolgimenti di diverse associazioni ambientaliste nelle settimane precedenti. La giornata ha visto i partecipanti impegnati nella rimozione di materiali abbandonati sulla spiaggia, con l’obiettivo di contribuire alla tutela dell’ambiente locale.

Prosegue l’operazione di pulizia della spiaggia di Maddalusa su iniziativa di Mareamico, dove nelle scorse settimane era già stato avviato un intervento massiccio da parte delle associazioni ambientaliste. Dopo la giornata del 12 aprile, che aveva visto circa cento volontari raccogliere quattro.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Volontari appendono i cartelli per l'ambiente e raccolgono 20 chili di rifiutiPlastic Free in azione domenica mattina ad Abbadia Lariana tra il Parco di Chiesa rotta e il Parco Ulisse Guzzi: affissi nuovi cartelli di... Erasmus a Torre del Greco: studenti europei tra storia e ambienteL’Istituto Comprensivo Don Bosco-D’Assisi di Torre del Greco ha lanciato la Erasmus Week, un programma di mobilità internazionale che coinvolge... Contenuti e approfondimenti Pulizia a Maddalusa, studenti Erasmus raccolgono rifiuti e rilanciano l’impegno per l’ambienteDopo le quattro tonnellate già rimosse dai volontari, altri sacchi raccolti dai ragazzi arrivati da tre Paesi europei ... agrigentonotizie.it Agrigento, completata la pulizia della spiaggia di MaddalusaAbbiamo completato la pulizia della spiaggia di Maddalusa, iniziata lo scorso 12 aprile, allorquando un centinaio di volontari, spinti da diverse associazioni ambientaliste, avevano raccolto 4 tonnel ... scrivolibero.it