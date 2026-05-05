Ambarabà Ricicloclò | Roma vince con il riciclo creativo

A Roma si è svolta la cerimonia di premiazione del concorso nazionale di educazione ambientale Ambarabà Ricicloclò®, promosso dal Consorzio RICREA. L'evento ha visto la partecipazione di diverse scuole e giovani coinvolti in progetti di riciclo creativo. Durante l'incontro sono stati consegnati i riconoscimenti ai gruppi che si sono distinti nelle attività di sensibilizzazione e nelle attività pratiche di riutilizzo dei materiali.

Cosa: Premiazione del concorso nazionale di educazione ambientale Ambarabà Ricicloclò®, promosso dal Consorzio RICREA.. Dove e Quando: Roma, maggio 2026. Protagonista la classe III A della scuola primaria “Giulio Cesare”.. Perché: Per celebrare l’impegno delle nuove generazioni nella sostenibilità, premiando l’originalità di una conta in rima dedicata al riciclo degli imballaggi in acciaio.. Il futuro della sostenibilità passa attraverso la creatività e l’immaginazione dei più piccoli, capaci di trasformare concetti complessi come l’economia circolare in filastrocche ed emozioni. A Roma, la classe III A della scuola primaria Giulio Cesare ha dimostrato come il gioco e la parola possano diventare strumenti potentissimi di educazione ambientale.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Ambarabà Ricicloclò: Roma vince con il riciclo creativo Notizie correlate I materiali dell’arte contemporanea: riciclo creativo e sperimentazione per i piccoli artistiSAN MICHELE SALENTINO - L’arte contemporanea non è solo da osservare, ma anche da vivere. Leggi anche: Stroncone, il Laboratorio di riciclo creativo: “Attenzione all’ambiente e benessere delle persone possono viaggiare insieme”