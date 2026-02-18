Alzheimer e aria inquinata | cosa dice lo studio che ha seguito 28 milioni di persone per 18 anni

Un nuovo studio pubblicato su PLOS Medicine rivela che l’inquinamento dell’aria può aumentare il rischio di Alzheimer. I ricercatori hanno seguito 28 milioni di persone in tutto il mondo per 18 anni, osservando che chi vive in zone con alto livello di smog ha un’incidenza maggiore di questa malattia neurodegenerativa. In particolare, i dati indicano che l’esposizione costante a polveri sottili e gas nocivi favorisce la comparsa dei primi sintomi tra le persone più anziane.

