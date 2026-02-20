Cos’ha sui denti la neo campionessa olimpica di pattinaggio Alysa Liu? L’ho fatto tutto da sola

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 stanno consacrando non solo il talento atletico, ma anche la personalità dirompente di Alysa Liu. La pattinatrice del Team USA, dopo aver conquistato due medaglie d’oro nella gara a squadre e nel singolare, è finita al centro dell’attenzione mediatica per un dettaglio che brilla ogni volta che sorride. Molti spettatori, osservando le sue esibizioni da lontano, hanno inizialmente ipotizzato si trattasse di un apparecchio ortodontico argentato, ma la realtà è ben diversa e decisamente più insolita per un’atleta olimpica. Quello che appare come un flash metallico sui denti incisivi della Liu è in realtà un frenulum piercing, comunemente chiamato nel mondo della body art col nome di “ smiley “. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Cosa ha fatto Jonny Depp ai denti? Il nuovo sorriso è viraleJohnny Depp ha recentemente attirato l’attenzione dei fan per il suo nuovo sorriso. Durante una vacanza alle Bahamas, dove l’attore si è concesso qualche giorno di relax, alcune foto e video ... 105.net

La gioia di fare quello che ti piace. Alysa Liu ha vinto la medaglia d’oro nel pattinaggio di figura, davanti a Kaori Sakamoto, argento, e Ami Nakai, bronzo. Lei partinava fin da piccola. Bene, benissimo. Poi, quasi d’improvviso, quando ha solo 16 anni, si ritira. È - facebook.com facebook

Le tre campionesse della prova individuale femminile di pattinaggio di figura. Alysa Liu Kaori Sakamoto e la giovanissima Ami Nakai #Giappone #MilanoCortina2026 #AmiNakai #KaoriSakamoto x.com