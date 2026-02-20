Cos’ha sui denti la neo campionessa olimpica di pattinaggio Alysa Liu? L’ho fatto tutto da sola
Alysa Liu ha mostrato i denti con una grinta particolare, dopo aver conquistato la medaglia d’oro a soli 17 anni. La campionessa olimpica ha spiegato di aver affrontato ogni fase della sua carriera senza aiuti esterni, evidenziando un forte senso di indipendenza. Durante una recente intervista, ha aggiunto di aver curato personalmente il suo sorriso, senza affidarsi a specialisti. La giovane atleta si distingue anche per il carattere deciso, che traspare nelle sue dichiarazioni pubbliche e nella determinazione dimostrata sui ghiacci.
Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 stanno consacrando non solo il talento atletico, ma anche la personalità dirompente di Alysa Liu. La pattinatrice del Team USA, dopo aver conquistato due medaglie d’oro nella gara a squadre e nel singolare, è finita al centro dell’attenzione mediatica per un dettaglio che brilla ogni volta che sorride. Molti spettatori, osservando le sue esibizioni da lontano, hanno inizialmente ipotizzato si trattasse di un apparecchio ortodontico argentato, ma la realtà è ben diversa e decisamente più insolita per un’atleta olimpica. Quello che appare come un flash metallico sui denti incisivi della Liu è in realtà un frenulum piercing, comunemente chiamato nel mondo della body art col nome di “ smiley “. 🔗 Leggi su Cultweb.it
La gioia di fare quello che ti piace. Alysa Liu ha vinto la medaglia d’oro nel pattinaggio di figura, davanti a Kaori Sakamoto, argento, e Ami Nakai, bronzo. Lei partinava fin da piccola. Bene, benissimo. Poi, quasi d’improvviso, quando ha solo 16 anni, si ritira. È - facebook.com facebook
Le tre campionesse della prova individuale femminile di pattinaggio di figura. Alysa Liu Kaori Sakamoto e la giovanissima Ami Nakai #Giappone #MilanoCortina2026 #AmiNakai #KaoriSakamoto x.com