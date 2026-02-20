Alysa Liu ha conquistato la medaglia d’oro nel pattinaggio artistico a Milano, grazie a una performance sorprendente. La giovane statunitense ha impressionato il pubblico con salti e acrobazie impeccabili, lasciando tutti senza parole. La vittoria deriva dalla sua determinazione e dall’allenamento intenso alle quali si dedica da anni. La gara, segnata da alti e bassi, si è conclusa con un punteggio che ha sorpreso gli esperti. Liu ha dimostrato di essere una stella emergente nel mondo del pattinaggio sul ghiaccio.

Una performance maiuscola, stupefacente, che ha ammaliato tutti gli spettatori della Milano Ice Skating Arena: la medaglia d’oro del pattinaggio di figura sul ghiaccio è stato vinto dall’americana Alysa Liu. Dopo il ritiro e il ritorno alle gare nella scorsa stagione, la statunitense ha messo il sigillo sui Giochi olimpici di Milano-Cortina con il suo secondo oro (dopo quello nel team event), chiudendo con il punteggio monstre di 226.79. Chi è Alysa Liu. La celebrazione per questa campionessa è avvenuta in maniera trasversale e non soltanto dagli americani. La pattinatrice artistica statunitense ha vinto il suo primo titolo nazionale a 13 anni, abbandonato lo sport a 16 anni principalmente a causa del sesto posto ai Giochi di Pechino.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Chi è Alysa Liu, la nuova regina del pattinaggio sul ghiaccio

