Chi è Alysa Liu la nuova regina del pattinaggio sul ghiaccio
Una performance maiuscola, stupefacente, che ha ammaliato tutti gli spettatori della Milano Ice Skating Arena: la medaglia d’oro del pattinaggio di figura sul ghiaccio è stato vinto dall’americana Alysa Liu. Dopo il ritiro e il ritorno alle gare nella scorsa stagione, la statunitense ha messo il sigillo sui Giochi olimpici di Milano-Cortina con il suo secondo oro (dopo quello nel team event), chiudendo con il punteggio monstre di 226.79. Chi è Alysa Liu. La celebrazione per questa campionessa è avvenuta in maniera trasversale e non soltanto dagli americani. La pattinatrice artistica statunitense ha vinto il suo primo titolo nazionale a 13 anni, abbandonato lo sport a 16 anni principalmente a causa del sesto posto ai Giochi di Pechino.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
The 2026 Olympic Favorites in Women's Figure Skating - Who to Watch out for this Winter in Milan
