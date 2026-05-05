Altro che Bastoni serve un bomber | il Barça ora è più freddo sul difensore dell' Inter

Il Barcellona ha deciso di concentrare le proprie risorse sul rafforzamento dell’attacco, rinunciando a un possibile acquisto nel reparto difensivo. I catalani avevano sperato in un segnale dal difensore dell’Inter, ma finora non ci sono stati sviluppi concreti. La squadra spagnola sembra preferire puntare su un attaccante piuttosto che su un nuovo difensore, mentre il calciatore rimane legato ai nerazzurri senza segnali di un possibile trasferimento.

Delusi da Bastoni. Questa la conclusione alla quale si arriva leggendo i giornali catalani che seguono il Barça. Il mondo blaugrana, iniziando dal club del Camp Nou, si aspettava che il centrale dell’Inter mostrasse e trasmettesse il suo interesse per il passaggio al Barcellona, e non è avvenuto. Se non proprio una forzatura, al Barça speravano almeno in una spintarella, in un aiutino da parte del giocatore, per un motivo molto preciso: l’eventuale volontà di cambiare aria del nazionale azzurro contribuirebbe a un taglio nel prezzo di partenza fissato dall’Inter in 70 milioni. Qualcuno ha fatto credere al Barça che si può trattare per 50 milioni, ma a Milano non hanno alcuna intenzione di fare sconti.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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