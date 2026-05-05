Alto Adriatico | crisi della pesca tavolo regionale a Mestre

Una recente riunione regionale a Mestre ha affrontato la crisi della pesca nell’Alto Adriatico, concentrandosi sulle conseguenze delle piogge di giugno che hanno azzerato la produzione ittica. L’incontro ha coinvolto rappresentanti di circa cento imprese che operano nel settore, preoccupate per la sopravvivenza delle attività a causa del calo delle risorse di bivalvi e altri molluschi. La discussione ha anche analizzato le possibili strategie di intervento per affrontare questa situazione.

? Cosa scoprirai Come faranno a sopravvivere cento imprese dopo la morte dei bivalvi?. Perché le piogge di giugno hanno azzerato la produzione ittica?. Quali misure adotterà la Regione per salvare i mille lavoratori?. Come influirà l'invasione del granchio blu sul reddito dei pescatori?.? In Breve Mortalità bivalvi tra 90% e 100% per mucillagini e anomalie termiche.. Blocco pesca con draga idraulica per 163 imbarcazioni a Venezia e Chioggia.. Decreto calamità naturale emesso dal Ministero dell'Agricoltura nel marzo 2025.. Invasione del granchio blu aggrava la crisi per oltre cento imprese venete.. L’assessore regionale alla Pesca Bond ha convocato un tavolo straordinario a Mestre per affrontare l’emergenza che colpisce circa mille lavoratori dell’Alto Adriatico.🔗 Leggi su Ameve.eu

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