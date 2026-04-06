Maltempo Coldiretti | Bene il tavolo regionale ora interventi urgenti anche per la pesca

Il maltempo che ha interessato l’Abruzzo negli ultimi giorni ha provocato danni lungo la costa e ha causato problemi nel settore della pesca. Un tavolo regionale è stato convocato per affrontare la situazione e pianificare interventi urgenti. La situazione resta critica, con le onde alte e le maree che hanno compromesso le attività dei pescatori e danneggiato le strutture portuali. La regione si prepara a intervenire per contenere i danni e sostenere le comunità colpite.

Dopo le piogge eccezionali, richiesta di calamità naturale per l’agricoltura: “Settore in difficoltà lungo tutta la costa” Il maltempo che ha colpito l’Abruzzo negli ultimi giorni continua a far sentire i suoi effetti, soprattutto lungo la costa, dove si registrano criticità anche per il settore della pesca. In questo contesto, Coldiretti Abruzzo accoglie positivamente la convocazione del tavolo tecnico regionale promossa dal vicepresidente della Regione Emanuele Imprudente. L’incontro, che si è svolto ieri pomeriggio, ha affrontato le conseguenze delle precipitazioni eccezionali che hanno messo in difficoltà non solo l’agricoltura ma anche l’intera filiera ittica. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Enoturismo, Coldiretti Abruzzo: “Bene il piano regionale, ora opportunità concrete per le aziende agricole”Coldiretti Abruzzo accoglie con favore l’approvazione da parte della giunta regionale del Piano operativo sull’enoturismo 2026–2028, ritenendolo un... Nasce la Consulta Regionale per la Pesca Marittima: Coldiretti esprime soddisfazioneAlla riunione di insediamento, avvenuta in giorni dove il comparto è particolarmente sotto i riflettori, ha preso parte il direttore di Coldiretti... Temi più discussi: Maltempo: Coldiretti apprezza i sopralluoghi nel Materano ma chiede tempi adeguati; Maltempo, Coldiretti: bene tempestività sopralluoghi nel Materano ma importante dovrà essere la tempistica; Coldiretti, Sud il più colpito dal maltempo nel 2026 con 3 nubifragi su 4; Coldiretti Abruzzo soddisfatta del sì al credito d'imposta sul gasolio agricolo: un sospiro di sollievo. Maltempo: Coldiretti apprezza i sopralluoghi nel Materano ma chiede tempi adeguatiMaltempo nel Materano, Coldiretti apprezza la rapidità dei sopralluoghi ma chiede tempi adeguati per rilevare tutti i danni. Il 10 aprile convocato il Tavolo verde. trmtv.it Coldiretti Abruzzo soddisfatta del sì al credito d'imposta sul gasolio agricolo: un sospiro di sollievoTra maltempo e rincari l'abruzzo agricolo soffre, ma la decisione del governo salva le semine primaverili, sottolinea l'associazione che parla di una misura decisiva per le aziende del territorio ... ilpescara.it LA RICHIESTA Confcommercio e Sindacato balneari dopo il maltempo: "Subito interventi strutturali per dare il via alla stagione estiva" Leggi qui l'articolo completo facebook Maltempo, allerta meteo arancione 6 aprile 2026 per temporali: le regioni colpite x.com