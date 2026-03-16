L’Europa ha espresso un netto rifiuto all’azione di Trump in Hormuz, definendola una guerra poco chiara, mentre un drone ha colpito un hotel in Iraq. Gli Emirati Arabi Uniti hanno nuovamente chiuso lo spazio aereo e ventisette paesi hanno raggiunto un accordo a Bruxelles, decidendo di non modificare la missione Aspides per assistere gli Stati Uniti nella protezione delle petroliere dall’Iran.

DALLA NOSTRA CORRISPONDENTE BRUXELLES - Ci sono timori che sono più forti di certe minacce: entrare in guerra è uno scenario che l’Unione europea non intende rischiare. Gli Stati membri hanno prestato la massima attenzione per evitarlo quando la guerra era (ed è) quella scatenata dalla Russia contro l’Ucraina e il copione si ripete con il conflitto promosso da Stati Uniti e Israele contro l’Iran. Il presidente Usa Donald Trump ha avuto l’effetto di compattare i ministri degli Esteri dei Ventisette, che hanno escluso l’invio di navi da guerra nello Stretto di Hormuz: «Nei nostri colloqui è emersa la chiara volontà di rafforzare Aspides. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Hormuz, l'Europa dice no a Trump: «Guerra poco chiara» | Drone su hotel in Iraq. Gli Emirati chiudono di nuovo lo spazio aereo

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Tutto quello che riguarda Gli Emirati

Temi più discussi: Hormuz per noi. La guerra nel Golfo mette a rischio 28 miliardi di export; Possibile 200 dollari a barile, l'Ue consideri la riduzione dei consumi. L'allarme dell'esperto; Aggirare Hormuz? Deviare verso Mar Rosso e Iraq si può, ma è rischioso; Cosa si dice e cosa si fa in Europa sulla guerra in Medio Oriente.

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Trump contro gli alleati e la Nato, ma l'Europa lo molla su HormuzNon è la guerra dell'Europa. Non è la guerra della Nato. Lo schermo dell'Ue a Donald Trump si riassume in poche parole e in una posizione ferma che, con il protrarsi sine die della guerra in Iran, ... ansa.it

La guerra ha definitivamente incrinato il modello di tranquillità su cui gli Emirati Arabi Uniti hanno costruito la loro fortuna. Caferri: "È decisamente finita un’epoca. [...] Nessuno metterà più in programma una vacanza a Dubai se poi ha il rischio di rimanere bloc - facebook.com facebook

Lo sceicco Al Mazourei: «Gli Emirati temono una guerra allargata. Il Golfo potrà aiutare i persiani nel dopo». x.com