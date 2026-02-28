Stati Uniti e Israele attaccano l' Iran Teheran risponde | è guerra Esplosioni a Tel Aviv Colpita la base della flotta Usa in Bahrein Missili su Qatar Emirati e Kuwait Chiuso lo spazio aereo nel Golfo

Nella mattinata di sabato, Stati Uniti e Israele hanno lanciato attacchi contro obiettivi in Iran, causando esplosioni a Tel Aviv e colpendo la base della flotta statunitense in Bahrain. Missili sono stati lanciati su Qatar, Emirati Arabi e Kuwait, mentre lo spazio aereo nel Golfo è stato chiuso. Le operazioni hanno coinvolto diverse zone dell'Iran, tra cui Teheran e Isfahan.

In seguito alle «aggressioni degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran», l'ambasciata russa a Teheran ha chiesto ai connazionali di lasciare il Paese «qualora ne abbiano la possibilità». In un comunicato ripreso dal canaleTelegram del ministero degli Esteri, l'ambasciata chiede inoltre ai russi presenti in Iran di «mantenere la calma e non cedere al panico che alcuni cercheranno di seminare attraverso i media e i social network». Tra gli obiettivi dei raid statunitensi in Iran figurerebbero il Parlamento, la presidenza, il Consiglio supremo per la sicurezza nazionale, il ministero dell'Intelligence, l'Organizzazione iraniana per l'energia atomica e, soprattutto, il complesso dell'ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Stati Uniti e Israele attaccano l’Iran con l’operazione Ruggito del leoneNelle prime ore di questa mattina, 28 febbraio 2026, Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l’Iran per rimuovere le minacce nei suoi confronti, ha annunciato il ministro della Difesa Israe ... tpi.it

Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran. Il regime «La risposta sarà devastante»«Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l'Iran per rimuovere le minacce nei suoi confronti», ha annunciato il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, mentre il Presidente americano Do ... vanityfair.it

Israele e Stati Uniti attaccano l'Iran Stamattina Israele e Stati Uniti hanno lanciato un attacco contro l’Iran. Da capire la portata esatta dell’attacco, così come la sua durata, ma Donald Trump ha fatto intuire che non si tratta di raid mirati, e che, quindi, potrebbe tr - facebook.com facebook

++Donald #Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno cominciato “major combat operations” contro l’ #Iran++ x.com