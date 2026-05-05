All' università d' Annunzio ripartono i corsi di lingue online per prepararsi alle principali certificazioni linguistiche

Da giovedì 28 maggio, i corsi di lingue straniere del Centro Linguistico di ateneo riprenderanno presso l’università di Chieti-Pescara. Le lezioni si svolgeranno online e sono rivolte a chi desidera prepararsi alle principali certificazioni linguistiche. La ripresa delle attività si inserisce in un calendario di corsi che puntano a offrire agli studenti strumenti utili per migliorare le proprie competenze linguistiche.

A partire da giovedì 28 maggio, riprendono i corsi di lingue straniere del Centro Linguistico di ateneo (Cla) dell’università degli studi Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara. L’offerta formativa, erogata interamente online sulla piattaforma Microsoft Teams, è pensata per accompagnare gli.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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