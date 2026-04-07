Il Liceo ' Lanza' sede ufficiale per le Certificazioni linguistiche nazionali di Latino

Il liceo classico “V. Lanza” è stato scelto come sede ufficiale per le Certificazioni linguistiche nazionali di Latino. La decisione riguarda l’assegnazione di questa funzione, che coinvolge l’istituto nel processo di valutazione delle competenze linguistiche degli studenti. La scelta si inserisce nel quadro delle certificazioni riconosciute a livello nazionale per le lingue classiche. La scuola continuerà a svolgere le attività legate alle prove e ai controlli necessari.

Il Liceo Classico “V. Lanza” si conferma ancora una volta punto di riferimento d’eccellenza nel panorama regionale. Anche per l’anno scolastico 20252026, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ha individuato l’istituto foggiano come sede ufficiale per la somministrazione delle prove della quinta edizione della Certificazione Linguistica di Latino. Questo riconoscimento sottolinea il prestigio del Liceo Lanza, scelto per ospitare gli studenti di tutte le scuole della Capitanata e della provincia di Barletta-Andria-Trani. L’assegnazione di questo compito premia non solo la storia della scuola, ma anche la qualità del percorso formativo che il liceo classico continua a offrire come pilastro della cultura e del pensiero critico. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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