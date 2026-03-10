Arte a Verona alla Sala Birolli la mostra Visioni trasognate

Alla Sala Birolli di Verona si apre domenica 15 marzo alle 18 la mostra intitolata

Un viaggio tra colore, astrazione e immaginazione: domenica 15 marzo alle 18 inaugura alla Sala Birolli, in via Marcello 17, la mostra "Anna Caser, Adriano Cecco. Visioni trasognate", progetto espositivo curato da Gaia Guarienti e Federico Martinelli e organizzato dall'Associazione Culturale Quinta Parete. L'esposizione, che sarà visitabile dal 17 marzo al 9 aprile 2026, propone un ampio percorso con oltre sessanta opere, mettendo a confronto due artisti di generazioni diverse accomunati da una ricerca pittorica centrata sulla forza evocativa del colore e dell'astrazione.

