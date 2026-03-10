Arte a Verona alla Sala Birolli la mostra Visioni trasognate

Alla Sala Birolli di Verona si apre domenica 15 marzo alle 18 la mostra intitolata

Scherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Un viaggio tra colore, astrazione e immaginazione: domenica 15 marzo alle 18 inaugura alla Sala Birolli, in via Marcello 17, la mostra "Anna Caser, Adriano Cecco. Visioni trasognate”, progetto espositivo curato da Gaia Guarienti e Federico Martinelli e organizzato dall’Associazione Culturale Quinta Parete. L’esposizione, che sarà visitabile dal 17 marzo al 9 aprile 2026, propone un ampio percorso con oltre sessanta opere, mettendo a confronto due artisti di generazioni diverse accomunati da una ricerca pittorica centrata sulla forza evocativa del colore e dell’astrazione. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Articoli correlati

Narni, la mostra d’arte contemporanea ‘Il silenzio delle pietre’: “Memoria storica e visioni contemporanee” FOTOUna mostra di arte contemporanea denominata ‘Il silenzio delle pietre’ è in programma a palazzo Eroli.

Narni, la mostra d’arte contemporanea ‘Il silenzio delle pietre’: “Un confronto tra memoria storica e visioni contemporanee”Una mostra di arte contemporanea denominata ‘Il silenzio delle pietre’ è in programma a palazzo Eroli.

Contenuti utili per approfondire Sala Birolli

Temi più discussi: Il colore come sogno; Visioni trasognate: Anna Caser e Adriano Cecco in mostra alla Sala Birolli di Verona; Anna Caser, Adriano Cecco: visioni trasognate, la mostra in sala Birolli; Il colore come visione: tra Chagall e Rothko il dialogo pittorico di Caser e Cecco - Heraldo.

Arte a Verona, alla Sala Birolli la mostra Visioni trasognateUn viaggio tra colore, astrazione e immaginazione: domenica 15 marzo alle 18 inaugura alla Sala Birolli, in via Marcello 17, la mostra Anna Caser, Adriano Cecco. Visioni trasognate, progetto ... veronasera.it

Il colore come sognoA Verona l’ arte contemporanea torna a interrogare il rapporto tra realtà e immaginazione. Domenica 15 marzo 2026 alle 18 inaugura alla Sala Birolli la mostra Anna Caser, Adriano Cecco: visioni traso ... giornaleadige.it

Dal 17 marzo al 9 aprile alla Sala Birolli di Verona oltre 60 opere di Anna Caser e Adriano Cecco in un percorso tra colore, sogno e astrazione. Inaugurazione il 15 marzo. #veronanetwork - facebook.com facebook