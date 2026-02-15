Domenica all’ippodromo con la Gran Corsa Siepi e il premio Neni da Zara

Domenica, all’ippodromo di San Rossore, si svolge un evento importante per l’ostacolismo italiano, a causa delle tre gare di alto livello che si tengono oggi. Tra queste, la 78^ Gran Corsa Siepi Nazionale (Gruppo I), il 26° premio “Neni da Zara” (Gruppo II, steeple chase) e il 34° Criterium d’Inverno (Gruppo III, siepi). La giornata prevede anche la partecipazione di alcuni dei migliori ostacolisti del paese, pronti a sfidarsi su percorsi impegnativi.

All’ ippodromo di San Rossore viene rappresentato oggi uno dei momenti più alti dell’ ostacolismo italiano con ben tre corse di Gruppo: la 78^ Gran Corsa Siepi Nazionale (Gruppo I), il 26° premio “Neni da Zara” (Gruppo II, steeple chase), il 34° Criterium d’Inverno (Gruppo III, siepi). Tre corse che rappresentano la storia dell’ostacolismo italiano che ebbero in passato altri palcoscenici. E’ dal 2014 che la Gran Corsa Siepi di Roma e il Criterium d’Inverno hanno lasciato Roma Capannelle mentre è più recente l‘immigrazione del premio “Neni da Zara”. Cavalli provenienti anche dalla Francia oltre che dalla Repubblica Ceca e dalla Polonia arricchiscono un spettacolo sempre emozionante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

