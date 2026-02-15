Domenica all’ippodromo con la Gran Corsa Siepi e il premio Neni da Zara
Domenica, all’ippodromo di San Rossore, si svolge un evento importante per l’ostacolismo italiano, a causa delle tre gare di alto livello che si tengono oggi. Tra queste, la 78^ Gran Corsa Siepi Nazionale (Gruppo I), il 26° premio “Neni da Zara” (Gruppo II, steeple chase) e il 34° Criterium d’Inverno (Gruppo III, siepi). La giornata prevede anche la partecipazione di alcuni dei migliori ostacolisti del paese, pronti a sfidarsi su percorsi impegnativi.
All’ ippodromo di San Rossore viene rappresentato oggi uno dei momenti più alti dell’ ostacolismo italiano con ben tre corse di Gruppo: la 78^ Gran Corsa Siepi Nazionale (Gruppo I), il 26° premio “Neni da Zara” (Gruppo II, steeple chase), il 34° Criterium d’Inverno (Gruppo III, siepi). Tre corse che rappresentano la storia dell’ostacolismo italiano che ebbero in passato altri palcoscenici. E’ dal 2014 che la Gran Corsa Siepi di Roma e il Criterium d’Inverno hanno lasciato Roma Capannelle mentre è più recente l‘immigrazione del premio “Neni da Zara”. Cavalli provenienti anche dalla Francia oltre che dalla Repubblica Ceca e dalla Polonia arricchiscono un spettacolo sempre emozionante. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Napoli lancia la corsa alla Formula E: il Racing Show, accende il sogno Gran Premio
I biancoverdi ultimi da soli dopo il ko con la Sammaurese. E domenica arriva un Teramo in corsa per la promozione diretta. Castelfidardo, un inizio d’anno da dimenticare
Il Castelfidardo affronta un momento difficile, dopo l’ultimo ko contro la Sammaurese, lasciandosi alle spalle una serie di risultati negativi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: IL MERCOLEDÌ DI GALOPPO ALL’IPPODROMO SNAI SAN SIRO, CON IN EVIDENZA DUE HANDICAP PER IL PREMIO LANDO E IL PREMIO SILVER PATRIARCH, SCENDE SULLA PISTA IN SABBIA PER LA 9^ STAGIONALE. AL VIA DALLE 15:15; Ippodromo Snai San Siro: sabato il Gran Premio Cavalli e sport, domenica il Gran Premio Locatelli; Carnevale all'ippodromo fra musica, sfilata delle maschere, giochi e colori; Condizionata di classe 2 per Luigi Toni. In programma il Premio Magistratura dei Satiri.
Ippodromo Snai San Siro: sabato il Gran Premio Cavalli e sport, domenica il Gran Premio LocatelliIl 7 febbraio in calendario all'ippodromo Snai San Siro di Milano sei corse al galoppo per celebrare i valori positivi dello sport e il legame con il territorio. Domenica spazio al trotto, appuntament ... gioconews.it
Ippica, Ippodromo Snai San Siro: domenica di grande trotto che ospita l’atteso Gran Premio Mario LocatelliIppica, Ippodromo Snai San Siro: domenica di grande trotto che ospita l'atteso Gran Premio Mario Locatelli. Sette corse dalle 14:50. agimeg.it
Prima era consuetudine cenare al ristorante e abbandonare il tavolo senza pagare. Ora il trend è un altro: chiedere un passaggio ai tassisti e, giunti a destinazione, scendere di gran corsa dall’abitacolo facendo perdere le proprie tracce. È successo lunedì. Un facebook