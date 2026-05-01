Incendio Monte Faeta le fiamme insistono su Asciano | evacuata l' intera frazione case a fuoco

Nella notte una frazione di Asciano è stata evacuata a causa di un incendio che si è sviluppato sul Monte Faeta, interessando sia il versante lucchese che quello pisano. L'incendio, partito martedì pomeriggio sul versante lucchese, ha continuato a espandersi e da giovedì ha coinvolto anche il territorio di Sangiulianese, dove alcune case sono state colpite dalle fiamme. La situazione rimane sotto osservazione.

E' stata evacuata nella notte l'intera frazione di Asciano a causa dell'incendio che, dopo aver interessato da martedì pomeriggio il versante lucchese del Monte Faeta, ha raggiunto da giovedì anche il versante pisano nel territorio sangiulianese. Prima era stata evacuta la zona nord di via.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Incendio Monte Faeta, le fiamme insistono su Asciano: evacuata l'intera frazioneE' stata evacuata nella notte l'intera frazione di Asciano a causa dell'incendio che, dopo aver interessato da martedì pomeriggio il versante... Incendio sul Monte Faeta: case evacuate ad Asciano, 250 ettari in fumoE' complicata la situazione sul Monte Faeta dove le fiamme, divampate nel pomeriggio di martedì 28 aprile nel versante lucchese, si sono espanse fino... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Incendio sul Monte Faeta, nella notte evacuate 3500 persone; Incendio sul Monte Faeta, attivata l'unità di crisi regionale: evacuate 3500 persone; Incendio sul Monte Faeta, il vento allarga il fronte del fuoco: 70 ettari bruciati; Il monte Faeta brucia da due giorni, decine di famiglie evacuate. Situazione complicata, massima prudenza. Incendio sul monte Faeta: le notizie in diretta. Evacuate nella notte 3500 persone, si allarga il fronte del maxi rogoLa situazione a cavallo delle province di Lucca e Pisa si fa sempre più difficile. Le fiamme, spinte dal cambio di direzione del vento, minacciano diversi paesi. Chiusa la statale Brennero dopo San Gi ... lanazione.it Incendio sul Monte Faeta: case evacuate, preoccupa il vento. Le fiamme avanzano sul versante PisanoSi aggrava l’incendio sul Monte Faeta, al confine tra le province di Pisa e Lucca. Le fiamme, partite martedì 28 aprile 2026 nella zona del Monte Faeta, si sono allargate tra ieri, 29 e oggi, 30 april ... firenzepost.it Non si ferma il maxi incendio partito nei giorni scorsi sul monte Faeta, in Lucchesia, e che ieri pomeriggio ha raggiunto il versante pisano, minacciando Asciano, frazione del comune di San Giuliano Terme (Pisa), dove nel cuore della notte a causa dell’aument - facebook.com facebook Incendio sul Monte Faeta, nella notte evacuate 3500 persone. Il rogo spinto dalle fiamme minaccia la frazione di San Giuliano Terme, nel Pisano. Squadre di terra di vigili del fuoco e volontari di protezione civile hanno fronteggiato il fuoco per tutta la notte. #A x.com