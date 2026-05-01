Incendio Monte Faeta le fiamme insistono su Asciano | evacuata l' intera frazione

Nella notte è stata ordinata l’evacuazione dell’intera frazione di Asciano a causa di un incendio che si è sviluppato sul Monte Faeta. L’incendio, iniziato martedì pomeriggio sul versante lucchese del monte, ha poi esteso le fiamme anche al versante pisano, nel territorio di Sangiulianese, da giovedì. Le fiamme continuano a interessare la zona, con operazioni di spegnimento in corso da parte dei vigili del fuoco.

E' stata evacuata nella notte l'intera frazione di Asciano a causa dell'incendio che, dopo aver interessato da martedì pomeriggio il versante lucchese del Monte Faeta, ha raggiunto da giovedì anche il versante pisano nel territorio sangiulianese. Prima era stata evacuta la zona nord di via.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Incendio Monte Faeta, le fiamme raggiungono il versante di Asciano: c'è l'ordine di evacuazioneOrdine di evacuazione per gli abitanti della zona nord di via Trieste ad Asciano. Incendio sul Monte Faeta: case evacuate ad Asciano, 250 ettari in fumoE' complicata la situazione sul Monte Faeta dove le fiamme, divampate nel pomeriggio di martedì 28 aprile nel versante lucchese, si sono espanse fino... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Incendio sul Monte Faeta, nella notte evacuate 3500 persone; Incendio sul Monte Faeta, il vento allarga il fronte del fuoco: 70 ettari bruciati; Incendio sul Monte Faeta, attivata l'unità di crisi regionale: centinaia di sfollati; Il monte Faeta brucia da due giorni, decine di famiglie evacuate. Situazione complicata, massima prudenza. Monte Faeta, il devastante incendio non dà tregua: 3500 evacuati nella notteIl rogo sul monte Faeta ha raggiunto la frazione di Asciano, nel comune di San Giuliano Terme, imponendo l’evacuazione di circa 3500 residenti lungo la Lungomonte. notizie.it Incendio sul Monte Faeta: case evacuate, preoccupa il vento. Le fiamme avanzano sul versante PisanoSi aggrava l’incendio sul Monte Faeta, al confine tra le province di Pisa e Lucca. Le fiamme, partite martedì 28 aprile 2026 nella zona del Monte Faeta, si sono allargate tra ieri, 29 e oggi, 30 april ... firenzepost.it Non si ferma il maxi incendio partito nei giorni scorsi sul monte Faeta, in Lucchesia, e che ieri pomeriggio ha raggiunto il versante pisano, minacciando Asciano, frazione del comune di San Giuliano Terme (Pisa), dove nel cuore della notte a causa dell’aument - facebook.com facebook Incendio sul Monte Faeta, nella notte evacuate 3500 persone. Il rogo spinto dalle fiamme minaccia la frazione di San Giuliano Terme, nel Pisano. Squadre di terra di vigili del fuoco e volontari di protezione civile hanno fronteggiato il fuoco per tutta la notte. #A x.com