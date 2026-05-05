Allerta meteo le disposizioni del Coc | regole divieti e chiusure

Genova si appresta ad affrontare una nuova ondata di maltempo, con l’allerta meteo gialla che sarà in vigore dalla mezzanotte alle 14 di mercoledì 6 maggio. Il Centro operativo comunale ha emanato precise disposizioni, includendo regole, divieti e chiusure, per gestire al meglio la situazione e garantire la sicurezza dei cittadini. Le autorità monitorano attentamente la situazione e hanno predisposto le misure necessarie per l’emergenza.

Genova si prepara a una nuova ondata di maltempo con l'allerta meteo gialla, dalla mezzanotte alle 14 di mercoledì 6 maggio. Le zone coinvolte sono quelle del centro-levante della Liguria (B, C ed E) che includono anche il capoluogo ligure. E stamattina Arpal ha messo in guardia: sono attesi.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Allerta arancione, le disposizioni del Comune: previsioni, chiusure, divieti e regole da seguireL'allerta gialla diventa arancione per temporali dalle ore 22 di sabato alle 8 di domenica 15 marzo, poi scenderà ancora a gialla fino alle 10 A... Allerta arancione: aggiornamenti, previsioni, chiusure, divieti e regole da seguireL'allerta gialla diventa arancione per temporali dalle ore 22 di sabato alle 8 di domenica 15 marzo, poi scenderà ancora a gialla fino alle 10 A... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Maltempo. Allerta gialla per rischio temporali a partire dalla mezzanotte; Incendi boschivi, scatta l’allerta arancione: Rischio alto; F1 | GP Miami, allerta meteo: la FIA valuta anche il cambio d'orario per il rischio temporali; Allerta meteo gialla su Firenze e Toscana centro-settentrionale. Meteo: 6 maggio con nuova perturbazione! Le zone interessate dalle pioggeLa prima perturbazione di maggio porta maltempo oggi (martedì 5) al Centro-Nord e Sardegna. Temperature in calo verso valori nella norma. meteo.it Meteo, allerta maltempo oggi per pioggia e vento: le regioni a rischioIn particolare, la sala operativa della Protezione civile regionale della Toscana ha emesso un'allerta di colore arancione su oggi per rischio idrogeologico limitatamente alle zone interessate dai rec ... tg24.sky.it ALLERTA METEO PROROGATA https://cityne.ws/yuzZL - facebook.com facebook Temporali in arrivo: diramata l’allerta meteo x.com