Allerta arancione le disposizioni del Comune | previsioni chiusure divieti e regole da seguire

Il centro operativo comunale di Genova si è riunito in seguito alla dichiarazione di allerta arancione. In base alle previsioni, sono state adottate misure come chiusure e divieti, e sono state comunicate disposizioni precise da seguire per la sicurezza dei cittadini. Le azioni sono state messe in atto secondo quanto previsto dal piano di protezione civile per gestire il rischio meteo-idrogeologico.

L'allerta gialla diventa arancione per temporali dalle ore 22 di sabato alle 8 di domenica 15 marzo, poi scenderà ancora a gialla fino alle 10 A Genova si è riunito il centro operativo comunale. Sulla base della dichiarazione dello stato di allerta arancione (dalle ore 22 di sabato alle 8 di domenica), sono state messe in atto tutte le azioni previste dal piano di protezione civile per la gestione del rischio meteo-idrogeologico. Previsto maltempo diffuso su tutta la Liguria, con alta probabilità di temporali forti anche a Genova tra la serata di sabato 14 marzo e la mattinata di domenica 15. L'allerta meteo arancione per temporali e piogge diffuse è prevista dalle ore 22 di sabato 14 marzo (negli orari precedenti è gialla), alle ore 7,59 di domenica 15 marzo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Sarà Allerta Arancione con Criticità Moderata per rischio idraulico dalle 3 alle 23, 59 di sabato 14. Allerta Gialla (Ordinaria) dalle 21 di oggi alle 3 di domani per rischio idraulico e dalle 18 di oggi alle 23,59 di domani per rischio idrogeologico. x.com