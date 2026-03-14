Allerta arancione | aggiornamenti previsioni chiusure divieti e regole da seguire

A Genova il centro operativo comunale si è riunito per coordinare le misure in risposta all’allerta arancione, valida dalle 22 di sabato alle 8 di domenica. Sono state adottate tutte le azioni previste dal piano di protezione civile per gestire il rischio meteo-idrogeologico, con divieti e regole da seguire per garantire la sicurezza dei cittadini.

L'allerta gialla diventa arancione per temporali dalle ore 22 di sabato alle 8 di domenica 15 marzo, poi scenderà ancora a gialla fino alle 10 A Genova si è riunito il centro operativo comunale. Sulla base della dichiarazione dello stato di allerta arancione (dalle ore 22 di sabato alle 8 di domenica), sono state messe in atto tutte le azioni previste dal piano di protezione civile per la gestione del rischio meteo-idrogeologico. Previsto maltempo diffuso su tutta la Liguria, con alta probabilità di temporali forti anche a Genova tra la serata di sabato 14 marzo e la mattinata di domenica 15. L'allerta meteo arancione per temporali e piogge diffuse è prevista dalle ore 22 di sabato 14 marzo (negli orari precedenti è gialla), alle ore 7,59 di domenica 15 marzo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Sarà Allerta Arancione con Criticità Moderata per rischio idraulico dalle 3 alle 23, 59 di sabato 14. Allerta Gialla (Ordinaria) dalle 21 di oggi alle 3 di domani per rischio idraulico e dalle 18 di oggi alle 23,59 di domani per rischio idrogeologico. x.com