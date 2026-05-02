Incendio Monte Faeta | via libera per il rientro ad Asciano

Dopo l’incendio scoppiato sul Monte Faeta, le autorità hanno deciso di consentire il rientro nel centro abitato di Asciano. Le verifiche riguardano la stabilità delle strutture vicine all’area interessata dalle fiamme e lo stato delle strade montane che erano state chiuse durante l’intervento di spegnimento. Sono stati effettuati controlli tecnici per assicurare che non ci siano rischi residui legati all’incendio.

? Cosa scoprirai Quali danni ha subito l'edificio vicino al fronte delle fiamme?. Come hanno verificato la sicurezza delle strade montane dopo il rogo?. Perché le 3mila persone coinvolte sono state isolate per giorni?. Chi dovrà monitorare la stabilità del terreno nei prossimi giorni?.? In Breve L'ordinanza numero 34 ha coinvolto 3mila persone tra residenti e visitatori.. Il ripristino della viabilità locale è avvenuto ufficialmente alle ore 17:45 di sabato.. Un edificio vicino al fronte incendi ha subito un abbruciamento parziale.. I tecnici monitoreranno la stabilità del terreno sul versante del Monte Faeta.. Il sindaco di San Giuliano Terme, Matteo Cecchelli, ha comunicato intorno alle 18:30 di sabato 2 maggio che gli abitanti di Asciano possono finalmente rientrare nelle proprie case.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Incendio Monte Faeta: via libera per il rientro ad Asciano Notizie correlate Incendio sul Monte Faeta: case evacuate ad Asciano, 250 ettari in fumoE' complicata la situazione sul Monte Faeta dove le fiamme, divampate nel pomeriggio di martedì 28 aprile nel versante lucchese, si sono espanse fino... Incendio Monte Faeta, le fiamme insistono su Asciano: evacuata l'intera frazioneE' stata evacuata nella notte l'intera frazione di Asciano a causa dell'incendio che, dopo aver interessato da martedì pomeriggio il versante... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Incendio sul Monte Faeta: case evacuate ad Asciano, 400 ettari in fumo; Il monte Faeta brucia da due giorni, decine di famiglie evacuate. Situazione complicata, massima prudenza; Incendio sul Monte Faeta, la situazione migliora: in migliaia rientrano in casa; Divampa l’incendio sul monte Faeta, a fuoco oltre 70 ettari: in azione canadair e squadre a terra. Incendio sul Monte Faeta: perimetro più definito dopo il sorvoloNella notte il forte vento ha alimentato ulteriormente l'incendio sul Monte Faeta portando ad evacuare in via precauzionale circa tremila persone su Asciano, San Giuliano Terme. La superficie bruciata ... nove.firenze.it Bruciavano rami di ulivo, poi l’inferno di fuoco: cosa ha causato l’incendio sul monte FaetaLe cause e le indagini sul devastante incendio. Oltre 700 ettari in fumo, 3.500 persone evacuate. La Regione ricorda: vietato bruciare residui vegetali se c’è vento ... lanazione.it A proposito dell’incendio boschivo del Monte Faeta vicino Pisa, dove sono andati in fumo circa 500 ettari, con oltre 300 persone evacuate. Quello che è successo lì, pur nella stima e nel doveroso rispetto degli operatori AIB intervenuti sul posto, è l'ennesimo e - facebook.com facebook Rogo sul monte Faeta, indagati due operai agricoli per incendio doloso x.com