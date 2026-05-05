Alleniamoci al rispetto | tutto pronto per i tornei conclusivi del progetto dell’associazione Emily Abruzzo

Sono stati annunciati i tornei finali del progetto “Alleniamoci al rispetto”, promosso dall’associazione Emily Abruzzo. L’evento si svolgerà nelle prossime settimane e vedrà la partecipazione di studenti selezionati, premiati per aver dimostrato impegno e fair play. Vasto Basket è stato scelto come sponsor principale dell’iniziativa, che si concluderà con partite e cerimonie di consegna dei riconoscimenti.

Protagonisti gli alunni degli istituti d’Istruzione superiore Palizzi-Mattei, Pantini-Pudente e Polo Liceale Mattioli, che in questi mesi hanno preso parte al progetto “Alleniamoci al rispetto”, nato dall’iniziativa della professoressa Teresa Maria Di Santo – nel suo duplice ruolo di referente per il bullismo e cyberbullismo dell’l’I.I.S. Palizzi-Mattei e presidente dell’associazione Emily Abruzzo e del Premio Letterario Emily – e nell’ambito del Protocollo d’intesa contro la violenza stipulato dall’associazione con enti territoriali del Vastese. Obiettivo delle attività diversificate che si sono svolte sotto la guida e il supporto, oltre...🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Pagani, gli appuntamenti conclusivi del progetto teatrale sull’educazione sentimentaleDopo il grande successo registrato il 27 febbraio al Polo Giovani – Diocesi di Avellino, che ha visto una partecipazione ampia e attenta di studenti,... Dai parcheggi di scambio al wi-fi gratuito: il progetto dell'Ascom Abruzzo per il rilancio del commercio in cittàDai parcheggi di scambio, al wi-fi cittadino, passando per un “Marketplace di Pescara”, veri “centri naturali commerciali”, un miglioramento... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Alleniamoci al rispetto: al via i tornei conclusivi del progetto dell’Associazione Emily Abruzzo; Dagli asili agli spazi aggregativi. 800mila euro per nove comuni; Paglieta scommette sull’agricoltura sociale: approvato il progetto orto sociale per l’inclusione dei soggetti fragili; Il Veliero della Pace salpa dalla Scuola 'Spataro'. Disagi sulla linea ferroviaria adriatica in Abruzzo, tra Giulianova e Pescara, per un guasto alla linea elettrica nei pressi della stazione di Montesilvano. Ritardi fino a 400 minuti per treni alta velocità, Intercity e regionali, con limitazioni e cancellazioni. Lo com - facebook.com facebook