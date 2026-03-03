Pagani gli appuntamenti conclusivi del progetto teatrale sull’educazione sentimentale

A Pagani si avvicinano gli appuntamenti finali del progetto teatrale dedicato all’educazione sentimentale. Dopo il successo ottenuto il 27 febbraio al Polo Giovani, gli eventi continuano con spettacoli e incontri in programma nelle prossime settimane. Le rappresentazioni sono rivolte a diverse fasce di pubblico e coinvolgono attori e studenti locali. La conclusione del progetto è prevista per la fine del mese.

Dopo il grande successo registrato il 27 febbraio al Polo Giovani – Diocesi di Avellino, che ha visto una partecipazione ampia e attenta di studenti, docenti e operatori del territorio, si avvia alla fase conclusiva la rassegna di "LègÁmi – Il filo sottile dell'amore violento", performance teatrale contemporanea diretta da Clotilde Grisolia e scritta da Guido Pierro. L'iniziativa è inserita nel programma OFF del Festival Nazionale L'Eredità delle Donne, diretto da Serena Dandini, e prosegue il suo percorso con due appuntamenti conclusivi in programma a Pagani il 4 e 6 marzo. La tappa avellinese ha rappresentato un momento di particolare...