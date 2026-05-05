All’Elba una clamorosa cattura | la leccia di 26 kg e la pesca subacquea da record di un 24enne

Durante il fine settimana del 1 maggio all’Isola d’Elba, un giovane pescatore subacqueo ha catturato una leccia di 26 chilogrammi, stabilendo un nuovo record per la zona. L’evento ha attirato l’attenzione degli appassionati di pesca e degli operatori locali, che hanno assistito alla cattura di questa grossa specie. La pesca è stata effettuata in acque profonde e ha richiesto un lungo sforzo da parte del sub.

Portoferraio, 5 maggio 2026 – E’ una pesca subacquea da record quella avvenuta nel weekend lungo del 1 maggio all’Isola d’Elba. Un componente del Gorgona Club Pisa, conosciuto gruppo di appassionati di pesca sott’acqua, ha catturato una leccia di 26 kg. Detta anche leccia amia, è un pesce che popola le coste, comprese quelle elbane, e può arrivare a discrete dimensioni. https:www.lanazione.itcosa-farecantine-aperte-2026-wjssbk68 Quella catturata sull’isola rappresenta un piccolo grande record per Giacomo Nardi Fedrizzi, 24 anni, pescatore subacqueo agonista che studia biologia marina a Pisa. Neanche lui credeva ai suoi occhi. Il racconto. Quando è riuscito ad arrivare con la spiaggia di Lacona con il grosso pesce decine di persone gli hanno scattato foto (era in corso un raduno di Vespa vintage proprio a Lacona ).🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - All’Elba una clamorosa cattura: la leccia di 26 kg e la pesca subacquea da record di un 24enne Notizie correlate Valmontone. Da un controllo di routine al sequestro di oltre 4 kg di droga, tra hashish e marijuana. 24enne arrestato dai Carabinieri.Cronache Cittadine VALMONTONE – I Carabinieri del NORM della Compagnia di Colleferro hanno arrestato un 24enne italiano, con precedenti, gravemente... Pesca a strascico illegale, sequestrate cinque reti e 100 kg di pescato lungo la costa bareseControlli intensificati lungo la costa barese per contrastare la pesca a strascico illegale e tutelare l’ecosistema marino. Una raccolta di contenuti Si parla di: Lazio-Udinese 3-3: pari spettacolo all’Olimpico; Uomini e Donne, Sebastiano nella bufera: clamorosa decisione 48 ore dopo l'uscita con Simona.