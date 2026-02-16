Pesca a strascico illegale sequestrate cinque reti e 100 kg di pescato lungo la costa barese

Durante i controlli sulla costa di Bari, le forze dell’ordine hanno sequestrato cinque reti abusive e circa 100 chilogrammi di pescato illegale. La motivazione è stata la presenza di attrezzi non autorizzati che rischiano di danneggiare il mare e le specie marine. I controlli sono stati rafforzati nelle ultime settimane, con l’obiettivo di fermare l’attività di pescatori senza licenza che operano di notte. Un’operazione che ha portato anche alla multa per alcuni pescatori sorpresi in flagrante.

Controlli intensificati lungo la costa barese per contrastare la pesca a strascico illegale e tutelare l'ecosistema marino. La Stazione Navale della Guardia di Finanza di Bari, sotto il coordinamento del Reparto Operativo Aeronavale, ha rafforzato nelle ultime settimane le attività di pattugliamento nelle acque del litorale, nell'ambito delle operazioni di tutela ambientale e di contrasto allo sfruttamento illecito delle risorse ittiche. Nel corso dei servizi, effettuati con mezzi aeronavali, i militari hanno accertato quattro violazioni al divieto di pesca a strascico in aree sottoposte a limitazioni.