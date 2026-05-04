Valmontone Da un controllo di routine al sequestro di oltre 4 kg di droga tra hashish e marijuana 24enne arrestato dai Carabinieri

Da cronachecittadine.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno arrestato un uomo di 24 anni durante un controllo di routine a Valmontone. Durante le verifiche, sono stati trovati e sequestrati più di quattro chili tra hashish e marijuana. L’arrestato, con precedenti, è stato portato in caserma e ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il sequestro rappresenta il risultato dell’attività di controllo condotta dai militari nella zona.

Cronache Cittadine VALMONTONE – I Carabinieri del NORM della Compagnia di Colleferro hanno arrestato un 24enne italiano, con precedenti, gravemente indiziato del L'articolo Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

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© Cronachecittadine.it - Valmontone. Da un controllo di routine al sequestro di oltre 4 kg di droga, tra hashish e marijuana. 24enne arrestato dai Carabinieri.

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