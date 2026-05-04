Valmontone Da un controllo di routine al sequestro di oltre 4 kg di droga tra hashish e marijuana 24enne arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno arrestato un uomo di 24 anni durante un controllo di routine a Valmontone. Durante le verifiche, sono stati trovati e sequestrati più di quattro chili tra hashish e marijuana. L’arrestato, con precedenti, è stato portato in caserma e ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il sequestro rappresenta il risultato dell’attività di controllo condotta dai militari nella zona.

Cronache Cittadine VALMONTONE – I Carabinieri del NORM della Compagnia di Colleferro hanno arrestato un 24enne italiano, con precedenti, gravemente indiziato del L'articolo Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Valmontone. Da un controllo di routine al sequestro di oltre 4 kg di droga, tra hashish e marijuana. 24enne arrestato dai Carabinieri. Notizie correlate Leggi anche: Oltre 380 kg di hashish nascosti tra frutta e verdura: sequestro dei Carabinieri Fermato per un controllo, l'auto puzza di droga: rinvenuto nell'abitacolo quasi un chilo tra hashish e marijuana. Arrestato 20enneI carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Borgo Val di Taro hanno arrestato un 20enne italiano, con la pesante accusa di detenzione... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Valmontone, cittadino straniero preso con una patente non in regola. Denunciato; Controlli dei carabinieri a Valmontone e Artena: un arresto e due denunce; Incidente a Civitavecchia: perde controllo dell'auto alla rotatoria e si schianta contro un muro; Valmontone, egiziano con patente di guida falsa greca: fermato e denunciato dalla Polizia di Stato. Valmontone, 28enne rifiuta il test e perde la patente: ad Artena arrestato un 50enneControlli straordinari dei Carabinieri a Colleferro, Artena e Valmontone: un arresto, due denunce, droga sequestrata e 102 persone identificate. ilquotidianodellazio.it La festa della Mamma si avvicina… sorprendi la tua con un regalo speciale: una giornata di shopping e relax, grazie alla Gift Card di Valmontone Outlet! Acquistala ora e, per lei, la libertà di scelta in oltre 180 negozi www.valmontoneoutlet.com/gift- - facebook.com facebook