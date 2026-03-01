Cremonese-Milan probabili formazioni | Allegri punta ancora su Leao e Pulisic

Nella partita tra Cremonese e Milan, l'allenatore dei rossoneri ha deciso di schierare la formazione migliore, con Leao e Pulisic in attacco. La squadra è pronta a scendere in campo per questa sfida, mentre la Cremonese si prepara a affrontare il Milan con la propria formazione. La partita si svolgerà domani, senza ulteriori cambiamenti annunciati.

Cremonese-Milan, probabili formazioni: Massimiliano Allegri non fa calcoli verso il derby. Pronta la migliore squadra possibile senza pensare a chi rischia la squalifica. Scelto il sostituto a centrocampo di Loftus-Cheek e la coppia in attacco.