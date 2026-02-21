Allegri su Parma | Pulisic e Leao in ripresa Pavlovic mi fa arrabbiare

Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia della partita tra Milan e Parma, evidenziando i progressi di Pulisic e Leao, che si stanno riprendendo dopo infortuni. L’allenatore ha anche espresso frustrazione per le prestazioni di Pavlovic, che gli fanno perdere la pazienza. Allegri ha sottolineato l’importanza di migliorare la concentrazione e la condizione fisica dei giocatori prima della sfida di domani. La partita si preannuncia decisiva per il cammino del Milan in campionato.

Alla vigilia della sfida di Serie A tra Milan e Parma, l’allenatore Massimiliano Allegri ha presentato la situazione della squadra in conferenza stampa, evidenziando obiettivi, stato fisico e margini di miglioramento. Le valutazioni puntano all’attenzione collettiva e alla gestione della gara, con riferimenti concreti all’avversario e al percorso di campionato. Inquadrare la partita come un incontro decisivo per il prosieguo della stagione è centrale: restano 13 partite e 39 punti a disposizione. L’attenzione è rivolta all’avversario, che sta mostrando solidità difensiva e pericolosità nelle palle inattive, richiedendo una prestazione ordinata e compatta per raccogliere i tre punti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

