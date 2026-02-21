Allegri su Parma | Pulisic e Leao in ripresa Pavlovic mi fa arrabbiare

Da mondosport24.com 21 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia della partita tra Milan e Parma, evidenziando i progressi di Pulisic e Leao, che si stanno riprendendo dopo infortuni. L’allenatore ha anche espresso frustrazione per le prestazioni di Pavlovic, che gli fanno perdere la pazienza. Allegri ha sottolineato l’importanza di migliorare la concentrazione e la condizione fisica dei giocatori prima della sfida di domani. La partita si preannuncia decisiva per il cammino del Milan in campionato.

allegri su parma pulisic e leao in ripresa pavlovic mi fa arrabbiare
© Mondosport24.com - Allegri su Parma: «Pulisic e Leao in ripresa, Pavlovic mi fa arrabbiare»

Alla vigilia della sfida di Serie A tra Milan e Parma, l’allenatore Massimiliano Allegri ha presentato la situazione della squadra in conferenza stampa, evidenziando obiettivi, stato fisico e margini di miglioramento. Le valutazioni puntano all’attenzione collettiva e alla gestione della gara, con riferimenti concreti all’avversario e al percorso di campionato. Inquadrare la partita come un incontro decisivo per il prosieguo della stagione è centrale: restano 13 partite e 39 punti a disposizione. L’attenzione è rivolta all’avversario, che sta mostrando solidità difensiva e pericolosità nelle palle inattive, richiedendo una prestazione ordinata e compatta per raccogliere i tre punti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Milan, Allegri in conferenza alla vigilia del Parma: «Pulisic e Leao stanno meglio, c’è una cosa di Pavlovic che mi fa arrabbiare»Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia del match tra Milan e Parma, evidenziando miglioramenti nei suoi giocatori Pulisic e Leao, che si sono allenati con più intensità.

Milan, le ultime su Pavlovic, Pulisic e Leao in vista del ParmaPavlovic, Pulisic e Leao sono i protagonisti delle ultime notizie del Milan prima della sfida contro il Parma.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Allegri: Turno importante, obiettivo Champions. Pulisic ha 20 minuti Serie A Enilive; Allegri: Pulisic può giocare 15/20 minuti, Rafael Leao? Devo decidere; Allegri: Fabregas? Serve rispetto, allora io entro in scivolata! Leao, Pulisic, Maignan e come sta Pavlovic; Perché Pulisic non gioca titolare Milan-Como: l'americano è in panchina? Infortunio, squalifica o scelta tecnica?.

allegri su parma pulisicMilan, Allegri: «Bisogna fare attenzione al Parma. Rafael Leao e Pulisic stanno bene»Il Milan, dopo il pari nel recupero con il Como, affronta il Parma senza smettere di pensare alla lotta Champions League, facendo magari un pensierino ... msn.com

allegri su parma pulisicAllegri e il bollettino: Pulisic sta meglio, stiamo tutti bene, temevamo molto per PavlovicAppena terminata la conferenza stampa della vigilia di Milan-Parma da parte di Massimiliano Allegri. Di seguito alcuni estratti Solito bollettino medico e su Modric, il giocatore di ... milannews.it