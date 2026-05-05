Resita, una piccola città, è il luogo in cui è nata la carriera di un calciatore noto per il suo impegno sul campo. La sua prima squadra è stata quella locale, e nel suo percorso ha sempre mantenuto vivo il ricordo del padre, deceduto all’età di 44 anni. È in questa città che sono iniziati i primi passi nel calcio e le promesse fatte al genitore.

Una piccola città dove si vive di cose semplici, una società che mantiene acceso il ricordo del padre Mirea, morto prematuramente all’età di 44 anni, il luogo in cui è iniziato tutto. Resita è una cittadina nel cuore della Romania, dove Chivu ha mosso i primi passi nel calcio e si è innamorato di quello sport che sarebbe diventato il mestiere di una vita. Dalla Romania all’Italia, dal Resita all’Inter: questa è la storia di Cristian Chivu.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alle origini di Chivu: Resita, la prima squadra e quella promessa al papà…

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