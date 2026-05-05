All' Aurum simulato il Parlamento europeo | studenti della Rossetti protagonisti FOTO
In un evento che ha coinvolto studenti delle scuole medie, si è svolta una simulazione del Parlamento europeo presso l'Aurum. L’attività ha visto i giovani protagonisti affrontare temi di stretta attualità in un contesto internazionale. La simulazione ha rappresentato un’occasione di approfondimento e confronto tra i partecipanti, che hanno interpretato i ruoli dei membri dell’Europarlamento. La giornata è stata documentata anche attraverso fotografie che hanno immortalato i momenti più significativi.
Una seduta del Parlamento europeo simulata da studenti delle scuole medie, in un contesto internazionale e con temi di grande attualità. È quanto avvenuto all’Europarlamentarium dell'Aurum, dove le classi seconde Clil della scuola secondaria di primo grado Rossetti - Ic Pescara 5 hanno dato vita.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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