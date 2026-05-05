All' Aurum simulato il Parlamento europeo | studenti della Rossetti protagonisti FOTO

In un evento che ha coinvolto studenti delle scuole medie, si è svolta una simulazione del Parlamento europeo presso l'Aurum. L’attività ha visto i giovani protagonisti affrontare temi di stretta attualità in un contesto internazionale. La simulazione ha rappresentato un’occasione di approfondimento e confronto tra i partecipanti, che hanno interpretato i ruoli dei membri dell’Europarlamento. La giornata è stata documentata anche attraverso fotografie che hanno immortalato i momenti più significativi.