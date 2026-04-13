Scuola che abbatte i confini | studenti protagonisti di un percorso europeo tra culture e inclusione

L’Istituto Comprensivo di Pietramelara ha avviato un progetto di mobilità internazionale coinvolgendo studenti e docenti. L’iniziativa si concentra su scambi culturali e attività educative con partner europei, con l’obiettivo di promuovere inclusione e confronto tra diverse realtà. Durante il percorso, sono state organizzate visite, incontri e attività didattiche che hanno permesso ai partecipanti di confrontarsi con diverse culture e metodologie di insegnamento.

L’Istituto Comprensivo di Pietramelara si conferma protagonista di un’esperienza formativa di respiro europeo che ha coinvolto studenti e docenti in un articolato progetto di mobilità internazionale, fondato sui valori dell’inclusione, del confronto e della crescita culturale.Quattro le tappe che.🔗 Leggi su Casertanews.it Reggio Emilia: inclusione in crescita, raddoppiano gli studenti a “Scuola di Outdoor” tra neve e sport.Reggio Emilia si conferma terreno fertile per l’innovazione pedagogica, con la terza edizione del progetto “A scuola di Outdoor” che ha preso... "Conoscere la Borsa", il progetto europeo che porta gli studenti a scuola di educazione finanziariaPiù di mille studenti da tutta Italia hanno partecipato al progetto "Conoscere la Borsa" investendo, virtualmente, un budget di 50 mila euro sulle... Argomenti più discussi: Sordità e identità: nelle scuole del Trentino l'inclusione parla Ladino, Cimbro e Mocheno; LND Open: dal digitale al territorio, il calcio che abbatte le barriere; Venezia, premiato il cortometraggio che abbatte i Mille Ponti: la disabilità oltre le barriere architettoniche; IT-Wallet, il portafoglio digitale della PA si apre ai 14enni: accesso senza consenso dei genitori. Sopralluogo tecnico, attività sospese e verifica generale dei controsoffitti: il punto sulla situazione nella scuola di San Leo - facebook.com facebook Primo giorno di scuola nella nuova casa del Baruffi a Mondovì. Al vecchio istituto arrivano le ruspe x.com