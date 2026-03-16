Carceri Mattarella | pesano sovraffollamento e carenza personale

Il presidente della Repubblica ha commentato la situazione delle carceri italiane, evidenziando come il sovraffollamento e la carenza di personale siano le criticità principali. Ha sottolineato che queste condizioni influenzano la gestione degli istituti penitenziari e il benessere di detenuti e operatori. La dichiarazione è stata rilasciata durante un intervento ufficiale, senza ulteriori approfondimenti sui dettagli specifici.

Roma, 16 mar. (askanews) – “Ci sono diversi problemi in questo importante reparto della vita della Repubblica: il corpo penitenziario che ha compiti di grande responsabilità, sovente in condizioni di estrema difficoltà, talvolta di difficoltà insostenibile per le condizioni di sovraffollamento e per le condizioni stutturali degli edifici penitenziari, non essendo adeguati ai compiti, vi si aggiunge la carenza di personale che, non da oggi, continua a pesare fortemente anche sul lavoro degli agenti chiamati a moltiplicare gli sforzi, a questo si aggiunge la carenza di professionalità comne quelle sanitarie e di formatori che sono essenziali nel mondo carcerario”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Carceri Veneto: allarme sovraffollamento e mancanza di personaleAllarme carceri in Veneto: Bigon lancia un appello alla Regione La consigliera regionale del PD Anna Maria Bigon ha lanciato un allarme sulle... Carceri, Ciambriello: "Sovraffollamento, carenza di agenti e poche figure di ascolto. Occorre intervenire"Le dichiarazioni del garante campano dei detenuti all'indomani dell'accoltellamento di un detenuto nel carcere di Ariano Irpino Ieri, 26 febbraio,... Contenuti e approfondimenti su Carceri Mattarella pesano... Carceri, Mattarella: suicidi sconfitta dello Stato. Pesano sovraffollamento e carenza del personaleIncontro al Quirinale con il capo dell’amministrazione penitenziaria e una rappresentanza della polizia penitenziaria ... askanews.it Carceri, Mattarella: pesano sovraffollamento e carenza personaleRoma, 16 mar. (askanews) - 'Ci sono diversi problemi in questo importante reparto della vita della Repubblica: il corpo penitenziario che ha ... notizie.tiscali.it