Ora anche le carceri minorili sono sovraffollate | la colpa è del decreto Caivano

Dopo il decreto Caivano, il numero di ragazzi e ragazze detenuti negli istituti penali per minorenni è salita drammaticamente, passando dal 381 del 2023 ai 572 del 2025. L'ultimo rapporto di Antigone denuncia gli effetti negativi prodotti dalla stretta sulla criminalità minorile impressa dal governo Meloni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Per il Garante nelle carceri dell'Umbria ci sono 'i detenuti più complicati'Nelle sovraffollate carceri dell'Umbria non c'è solo un problema di quantità perché ricevono quelli più complicati del centro Italia e non solo: a dirlo è l'avvocato Giuseppe Caforio, Garante dell ... ansa.it

Proietti si attiva per emergenza carceri in UmbriaDopo i fatti accaduti nel carcere di Terni, la presidente della Regione Stefania Proietti ha chiamato il provveditore dell'amministrazione penitenziaria dell'Umbria Liberato Guerriero per esaminare la ... ansa.it

A Caivano un 45enne, ubriaco e con precedenti, ha tentato di rapire un bimbo di 5 anni all’interno del supermercato MD di via Atellana. L’uomo ha cercato più volte di afferrare il piccolo davanti alle casse, ma è stato fermato dall’intervento della madre, di un’a x.com