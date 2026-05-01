Oggi nel quartiere Cederna di Monza si è svolto un corteo promosso dai sindacati in occasione del Primo Maggio. La manifestazione ha visto la partecipazione di lavoratori e rappresentanti sindacali, con bandiere e striscioni. Il corteo si è concentrato sulle tematiche del lavoro dignitoso in Brianza, affrontando anche le sfide legate all’intelligenza artificiale e alla contrattazione collettiva. La manifestazione si è conclusa in un’area pubblica del quartiere.

Primo Maggio nel segno del " lavoro dignitoso " in Brianza: sindacati in corteo oggi al quartiere Cederna, a Monza, tra contrattazione e sfide dell’ Intelligenza Artificiale. Ancora una volta la questione salariale sarà al centro delle celebrazioni della Festa del Lavoro, organizzata da Cgil, Cisl e Uil. Un’edizione che punta lo sguardo oltre la ricorrenza simbolica, scegliendo di intrecciare diritti e trasformazioni del mercato nell’era dell’intelligenza artificiale. Una scelta che rimanda alle sfide già in atto nelle fabbriche tra automazione, riorganizzazione dei processi produttivi e necessità di aggiornare strumenti e tutele. Dopo il corteo del 2025 per le vie di San Fruttuoso, anche quest’anno la ricorrenza in Brianza sarà celebrata in una periferia della città.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Oggi il corteo nel quartiere di Cederna

Notizie correlate

Il Museo del Fumetto sarà a Monza: dallo storico Spazio Wow al quartiere CedernaMonza – Il sogno delle nuvolette parlanti e delle storie a vignette ha trovato casa.

Leggi anche: Gioiello da 1 milione e 200mila euro. Nel cuore di Cederna riapre il teatrino

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Venerdì con sciopero studentesco e corteo, al pomeriggio tocca a Genova Antifascista; Liberazione, migliaia al corteo per il 25 aprile. Una donna urla a Gualtieri: Fascista, stai vendendo la città; Studenti in corteo da via Balbi, viabilità a singhiozzo. Nel pomeriggio nuova manifestazione in piazza Alimonda -; Brigata ebraica contro l’Anpi, a Milano è scontro sul corteo.

Oggi il corteo nel quartiere di CedernaPrimo Maggio nel segno del lavoro dignitoso in Brianza: sindacati in corteo oggi al quartiere Cederna, a Monza, ... ilgiorno.it

Roma per la Flotilla, migliaia di persone oggi al corteo partito dal Colosseo e arrivato a Termini: Blocchiamo tuttoUn presidio al Colosseo è stato chiamato nelle ultime ore dopo l'intervento di Israele alla Global Sumud Flotilla: sono già centinaia le persone presenti ... fanpage.it

Oggi in tutta Italia sono previsti cortei, manifestazioni e concerti. Vediamo quali sono i principali. - facebook.com facebook

Oggi ho partecipato alla conferenza stampa che si è tenuta davanti alla Camera dei Deputati per chiedere la liberazione immediata di tutti i volontari della Flotilla illegalmente arrestati dall’esercito israeliano. L’ambiguità del governo non è più tollerabile. x.com