Economia a Palermo molto positivi gli indicatori nell' analisi dell' istituto Tagliacarne

L'istituto Tagliacarne ha pubblicato un'analisi sulla situazione economica a Palermo, evidenziando numeri in crescita in diversi settori. Secondo il rapporto, il numero di imprese attive nella provincia è in aumento, così come le start-up innovative e gli enti no profit registrati. Aumentano anche le entrate previste dei lavoratori delle imprese extra-agricole, mentre si registra una crescita dei depositi bancari e del risparmio postale nella zona.

Palermo e provincia continuano a registrare numeri positivi per imprese attive, numero delle start-up innovative e di enti no profit regolarmente registrati, numero di entrare previste di lavoratori delle imprese extra-agricole, consistenza dei depositi bancari e del risparmio postale.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Dinamiche demografiche e crisi strutturale della natalità: l’analisi dei nuovi indicatori regionali(Adnkronos) – La crisi demografica in Italia assume contorni sempre più definiti, trasformandosi da emergenza temporanea a fenomeno strutturale con... Gli istituti agrari: il motore verde dell’economia italiana tra innovazione, sostenibilità, etnobotanica, benessere ed economia di territorioIn Italia l’agricoltura è molto più di un’attività produttiva: è economia di territorio, cura del paesaggio, identità culturale e qualità della vita. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Ghiglione (Cgil), 'mafie hanno impatto molto grave su economia dei territori'; Aeroporto di Palermo da record, 340 mila passeggeri (+5%) in transito per il ponte delle festività; Grano duro, prezzi italiani ancora in calo alla Cun; Hormuz, Mulè Situazione molto preoccupante. Money.it. . L'analisi nei commenti. Lavorare meno e guadagnare di più, il modello che divide l’Europa #1maggio #Lavoro #Economia #Europa #Stipendi #Ferie #TempoLibero #Informarsi #Notizie #MoneySpiega - facebook.com facebook Il ministro dell'Economia Giorgetti in audizione sul Dpf alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato: 'Questo governo ha ridotto in modo significativo il deficit senza ricorrere a manovre restrittive, grazie a una gestione prudente e responsabile della finanza p x.com