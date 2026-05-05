Alla cantina mercatese arriva Picnic con delitto tra gustose degustazioni e misteri da risolvere
I vigneti di Tenuta Casali si tingono di giallo per ospitare un’esperienza all’insegna di gusto, natura e mistero. Sabato 9 maggio la cantina di Mercato Saraceno ospiterà un picnic con delitto, durante il quale i partecipanti potranno mettere alla prova il proprio intuito investigativo tra ulivi.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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