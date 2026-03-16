Degustazioni in cantina con il Consorzio Chianti Colli Fiorentini

Il Consorzio Chianti Colli Fiorentini organizza il secondo evento del 2026 di “Un Giovedì da Leoni”, un’iniziativa che invita il pubblico a scoprire le cantine della zona. Durante le degustazioni, vengono visitate aziende produttrici di vini riconosciuti per la qualità e la tradizione locale. L’appuntamento mira a offrire un’esperienza diretta nelle aziende vinicole della campagna fiorentina.

Secondo appuntamento di questo 2026 per l’iniziativa “Un Giovedì da Leoni”, promossa dal Consorzio Chianti Colli Fiorentini con l’obiettivo di riscoprire il fascino della campagna fiorentina e visitare le aziende dove si producono alcuni dei vini più prestigiosi del nostro territorio. Iniziativa che si ripeterà per tutto l’anno con cadenza mensile. Da Bagno a Ripoli il testimone passa a Montelupo Fiorentino, dove il prossimo 19 marzo, dalle ore 19 fino alle 20, Tenuta San Vito accoglierà i propri ospiti guidandoli in una verticale di degustazione della Riserva Chianti Colli Fiorentini delle annate 2021 - 2022 - 2023. A seguire una cena presso il ristorante della tenuta. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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