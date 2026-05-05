Alisson Juventus pronto l’assalto per il portiere! Ecco la posizione del giocatore e cosa manca per chiudere la trattativa

La Juventus sta lavorando per ingaggiare il portiere brasiliano attualmente in forza al Liverpool. La società sta preparando un contratto significativo e ha avviato le trattative con il calciatore, che ha già espresso la volontà di trasferirsi. Al momento, manca ancora l’accordo definitivo tra le parti, ma le trattative sembrano essere in fase avanzata. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata dai club coinvolti.

di Luca Fiore Alisson Juventus, la dirigenza prepara un contratto importante per il portiere brasiliano: ecco la volontà del giocatore del Liverpool. Il calciomercato sta per entrare nel vivo con la Juventus che sta lavorando per rinforzare i vari reparti della rosa. Fabrizio Romano, sul suo canale Youtube, ha fornito decisivi aggiornamenti sul futuro di Alisson Becker, chiarendo la ferma intenzione del ragazzo di trasferirsi nel club bianconero. La dirigenza aspetta. Come detto da Romano, l’apertura di Alisson verso la Juventus è ormai totale. Il portiere è fortemente tentato dal trasferimento nel club bianconero, un vero e proprio colpo per il prossimo calciomercato.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Alisson Juventus, pronto l’assalto per il portiere! Ecco la posizione del giocatore e cosa manca per chiudere la trattativa Notizie correlate Alisson Juventus, sfida all’Inter per il portiere brasiliano: il Liverpool è pronto ad aprire alla cessione del giocatore. I dettaglidi Redazione JuventusNews24Alisson Juventus, i bianconeri continuano a seguire da vicino il portiere brasiliano. Calciomercato Juventus, nessun problema per il costo del cartellino di Alisson: ecco che cosa frena la trattativadi Redazione JuventusNews24Calciomercato Juventus, nessun problema per il costo del cartellino dell’estremo difensore brasiliano: c’è questa cosa che... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Alisson, pronto il contratto Juve! Si accelera: dentro il vertice di mercato; Juventus, pronto un triennale da 4,5 milioni per Alisson: quanto chiede il Liverpool; Juve, senti Slot sul futuro di Alisson: È vicino a...; Juventus prova il colpo Alisson: offerta pronta per riportarlo in Italia. Romano: Apertura di Alisson alla Juventus è totale. Adesso si sta programmando…Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha dato nuovi aggiornamenti in merito all'interesse della Juventus per Alisson Becker: Perché è importante aggiungere ... tuttojuve.com Juventus, assalto ad Alisson: pronta l’offerta al LiverpoolJuventus, tutto su Alisson: Spalletti vuole il brasiliano La Juventus prepara il grande colpo per la porta e punta con decisione su Alisson Becker. Il ... europacalcio.it ALISSON-JUVE: INCONTRO DECISIVO Come riportato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, il portiere brasiliano sarebbe molto tentato di difendere i pali della Juventus nella prossima stagione Liverpool ed entourage del calciatore starebber - facebook.com facebook La #Juventus ha messo #Alisson uno dei suoi obiettivi principali per questa estate. La Juventus si impegnerà al massimo per cercare di ingaggiare il brasiliano prima dell'inizio della prossima stagione. Si ritiene che il Liverpool sia a conoscenza della sit x.com