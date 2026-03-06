Calciomercato Juventus nessun problema per il costo del cartellino di Alisson | ecco che cosa frena la trattativa

Sul calciomercato della Juventus si discute del trasferimento di Alisson, ma finora non ci sono ostacoli legati al costo del cartellino. Tuttavia, una questione specifica sta rallentando le trattative e impedendo di avanzare verso un accordo definitivo. La situazione resta in evoluzione e non ci sono ancora dettagli ufficiali su quali siano i fattori che influenzano la negoziazione.

Calciomercato Juventus, nessun problema per il costo del cartellino dell’estremo difensore brasiliano: c’è questa cosa che frena la trattativa. La Juve osserva con attenzione le evoluzioni del mercato internazionale dei portieri, dove spicca il nome di Alisson Becker. L’estremo difensore del Liverpool è destinato a cedere il posto a Mamardashvili nella prossima stagione. Secondo le analisi di Tuttosport, il club inglese vorrebbe evitare di perdere il calciatore a parametro zero nel 2027, aprendo così a una possibile cessione anticipata. MERCATO JUVENTUS LIVE Il vero ostacolo per il club bianconero è rappresentato dallo stipendio. Sebbene il costo del cartellino non sia proibitivo, il brasiliano percepisce attualmente 5 milioni di euro netti, cifra che impone riflessioni profonde alla dirigenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, nessun problema per il costo del cartellino di Alisson: ecco che cosa frena la trattativa Mateta Juventus, accordo definitivo sull’ingaggio: ecco che cosa manca per chiudere definitivamente la trattativaGatti Juve, il futuro del difensore a Torino è in bilico: su di lui ci sono due club di Serie A. Duran alla Juventus, nessuna offerta da parte della società bianconera. Ecco che cosa filtra sulla trattativaTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara... Contenuti utili per approfondire Calciomercato Juventus. Temi più discussi: Juve, ecco il tuo centravanti: in grande spolvero c'è... Milik. E i tifosi sui social: Miracolo!; Juventus, Spalletti si consola con Bremer per la Roma. Sospiro per Kalulu; Juventus, Vlahovic strizza l’occhio al rinnovo; Allenamento in mattinata per la Juve. Vlahovic parzialmente in gruppo. Nessun problema per Gatti.... Calciomercato JuventusUltime novità sul calciomercato Juventus 2026: nuovi acquisti, news, trattative, curiosità , fonti ufficiali e rumors. Scopri il mercato Juve di oggi ... tuttosport.com Juventus, Spalletti si consola con Bremer per la Roma. Sospiro per KaluluLa Juve, dopo l'eliminazione dalla Champions League, è attesa dalla fondamentale sfida di campionato in casa della Roma ... calciomercato.it Calciomercato Juventus, tris di parametri zero per l’estate Idea Goretzka https://bit.ly/4sBmB6X - facebook.com facebook Calciomercato Juventus: Yildiz blindato, Vlahovic da convincere e sogno Bernardo Silva x.com