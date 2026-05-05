La trattativa tra la Juventus e il Liverpool per il portiere Alisson è in fase avanzata, con le due parti che sembrano aver raggiunto un accordo di massima. Tuttavia, prima di poter finalizzare il trasferimento, la società bianconera deve assicurarsi un posto in Champions League per la prossima stagione, condizione ritenuta fondamentale per completare l’operazione. La questione riguarda anche le tempistiche e le strategie per rafforzare la rosa in vista delle competizioni europee.

di Luca Fioretti Alisson Juve, la dirigenza tratta la separazione dal Liverpool per il portiere ma prima serve blindare il posto nella prossima Champions. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Tuttosport, il mercato estivo dei bianconeri si prepara a registrare movimenti di grandissimo spessore. L’obiettivo numero uno per difendere i pali è Alisson: Luciano Spalletti ha indicato il ragazzo come la priorità per garantire sicurezza, e la dirigenza si è mossa con grande tempestività per anticipare la concorrenza e porre le basi di un’operazione destinata a far sognare i tifosi. Il progetto tecnico prevede l’inserimento di elementi di assoluta affidabilità internazionale per competere ad altissimi livelli.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Alisson Juve d’accordo su tutto ma… Ecco cosa manca ad oggi per l’accelerazione definitiva con il Liverpool

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