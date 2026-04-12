Alexander Zverev sconsolato | Sinner è come un muro

Alexander Zverev si è mostrato sconsolato dopo la sconfitta contro Jannik Sinner, che si è conclusa con un risultato piuttosto netto. La gara si è svolta in un torneo su campi veloci e ha visto Sinner prevalere con un punteggio che ha lasciato poco spazio alle speranze di Zverev. La partita ha avuto un andamento dominato dal giocatore italiano, che ha dimostrato solidità lungo tutto l’incontro.

Un nuovo boccone amaro da mandar giù per Alexander Zverev, sconfitto piuttosto nettamente da Jannik Sinner ancora una volta. Sulla terra rossa di Montecarlo, il tedesco sperava di porre fine alla serie di vittorie negli scontri diretti del suo avversario, ma il penultimo atto nel Principato non ha invertito la tendenza, anzi. Sinner ha sciorinato una prestazione splendida, dominando dall’inizio alla fine e concedendo solo cinque game al tedesco. Il 6-1 6-4 la dice lunga sulla differenza che c’è stata in campo tra il pusterese e il n.3 del mondo. In conferenza stampa, quindi, Zverev non ha potuto fare altro che riconoscere i meriti del suo avversario.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Alexander Zverev sconsolato: “Sinner è come un muro” Alexander Zverev: “Giocare contro Sinner è come contro un muro”Un nuovo boccone amaro da mandar giù per Alexander Zverev, sconfitto piuttosto nettamente da Jannik Sinner ancora una volta. Zverev sconsolato, Sinner: "Hai giocato bene". La risposta del tedesco dice tuttoIl match point e l'urlo con cui Jannik Sinner ha chiuso la semifinale del Masters 1000 di Miami contro Sascha Zverev. Zverev sorpreso: Sinner fa ace (senza nastro) sull'ennesima palla break