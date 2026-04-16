Sabato i funerali del 47enne ucciso a Massa | proclamato il lutto cittadino

Sabato si svolgeranno i funerali di un uomo di 47 anni ucciso a Massa. La cerimonia si terrà alle 15 nella basilica cattedrale di San Pietro Apostolo e San Francesco d’Assisi. In segno di rispetto, il Comune ha proclamato il lutto cittadino per l’intera giornata. La notizia ha suscitato grande attenzione tra i residenti, molti dei quali hanno espresso solidarietà attraverso iniziative e manifestazioni di vicinanza alla famiglia della vittima.

MASSA – In segno di cordoglio per la tragica morte di Giacomo Bongiorni, è stato proclamato il lutto cittadino per sabato (18 aprile) giornata in cui si svolgeranno i funerali, previsti alle 15 nel Duomo di Massa – basilica cattedrale di San Pietro Apostolo e San Francesco d’Assisi. L’ordinanza dispone l’esposizione delle bandiere a mezz’asta nelle sedi comunal i; la sospensione delle manifestazioni e degli spettacoli pubblici previsti nella giornata; Il Comune per l’occasione invita la cittadinanza a rispetttare e partecipare al cordoglio nelle forme e modalità che riterra più opportune evitando comportamenti che contrastino con il carattere luttuoso della giornata.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Sabato i funerali del 47enne ucciso a Massa: proclamato il lutto cittadino Notizie correlate Villaricca, dolore e lacrime ai funerali di Giuseppe Lucarelli: proclamato lutto cittadinoDolore e commozione ai funerali di Giuseppe Lucarelli, il ragazzo di 19 anni deceduto ieri in ospedale a seguito di un incidente domestico. Porcari, proclamato il lutto cittadino. Stamani alle 9 l’addio del paeseSarà l’ultimo commosso saluto in terra lucchese per i connazionali, gli amici, semplici cittadini e tutti coloro che conoscevano la famiglia Kola,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: L'ultimo saluto al piccolo Louis Pisha: i funerali al cimitero della Certosa; Comunicazione Italiana; Addio a Mattia Rizzetti: sabato i funerali del 16enne travolto la notte di Pasqua; Nulla osta della Procura, sabato a Saluzzo i funerali di Amalia Teresa Bergalla. Morto in un incidente stradale, sabato i funerali di Mauro AliatisAlla parrocchiale Cattedra di San Pietro in Roma di Vho, l'ultimo saluto al 73enne è deceduto lunedì mattina in un sinistro avvenuto a San Giovanni in Croce, provocato probabilmente da un malore ... laprovinciacr.it I funerali di Mattia Rizzetti, investito e ucciso a Casal Monastero: l’omaggio del quartiere e della Curva SudChiesa gremita per l’addio a Mattia Rizzetti. Commozione e palloncini bianchi, presente anche la Curva Sud con uno striscione: Mattia sempre con ... fanpage.it Prossima partita 35ª giornata Serie BKT Cesena Sabato 18 aprile 17:15 Stadio Renzo Barbera - facebook.com facebook Weekend a Roma: 16 eventi da non perdere sabato 18 e domenica 19 aprile ift.tt/dJAsuyz x.com