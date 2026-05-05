Alex Zanardi l' uscita della bara e il saluto commosso dei presenti

A Padova, nella Basilica di Santa Giustina, si è svolto l’ultimo saluto ad Alex Zanardi, morto il 1° maggio all’età di 59 anni. La bara è stata portata fuori dalla chiesa, dove i presenti hanno salutato con commozione. La cerimonia ha visto un saluto collettivo e momenti di raccoglimento. La notizia della scomparsa ha suscitato grande partecipazione tra amici e familiari.

Nella Basilica di Santa Giustina, in Prato della Valle, a Padova, l’ultimo saluto ad Alex Zanardi morto il 1° maggio all’età di 59 anni. Tra i presenti ai funerali il ministro dello Sport Andrea Abodi, l’atleta paralimpica Bebe Vio, il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani, l’ex presidente del Coni Giovanni Malagò e l’ex sciatore Alberto Tomba. Nelle immagini l’uscita della bara e molti dei presenti che vanno ad accarezzarla e a salutare il campione New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Alex Zanardi, l'uscita della bara e il saluto commosso dei presenti Notizie correlate Alex Zanardi: l’arrivo della salma del campione, gli applausi dei presentiNella Basilica di Santa Giustina, in Prato della Valle, a Padova, l’ultimo saluto ad Alex Zanardi morto il 1° maggio all’età di 59 anni. Leggi anche: Alex Zanardi, l’addio commosso dei VIP da Federica Pellegrini a Bebe Vio Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Morto Alex Zanardi, l'ex pilota e atleta paralimpico aveva 59 anni; Morto Alex Zanardi, il pilota e atleta paralimpico che ha insegnato all'Italia a non mollare mai; Morte Alex Zanardi, nel 2001 il terribile incidente in cui perse le gambe; Addio a Zanardi, i due incidenti che hanno segnato la sua vita: a Lausitzring l’impatto che gli amputò le gambe. Alex Zanardi, l'uscita della bara e il saluto commosso dei presentiNella Basilica di Santa Giustina, in Prato della Valle, a Padova, l'ultimo saluto ad Alex Zanardi morto il 1° maggio all’età di 59 anni. Tra i presenti ai ... lapresse.it Alex Zanardi, i funerali a Padova. Il figlio Niccolò: «Non serve essere lui per avere una vita meravigliosa»Alex Zanardi, i funerali in diretta - L'ultimo saluto all'ex pilota di F1 e atleta paralimpico avverrà presso la Basilica di Santa Giustina di Padova dalle ore 11. ilmessaggero.it La Stampa. . "Ti guardava e diceva: ascolta, aiutami qui a pistolare con lo Spid che io non ci capisco niente. Perché c'era anche quell'Alex lì, oltre ai trionfi e allo sport". Il figlio di Alex Zanardi, Niccolò, prende a sorpresa parola durante il funerale e celebra il pa - facebook.com facebook Cordoglio del Presidente Mattarella per la scomparsa di Alex Zanardi: x.com